GeForce RTX 3090 в паре с Ryzen 9 5950X продемонстрировала большой отрыв от Radeon RX 6800 XT
В последние дни мы видели много невероятных тестов новой видеокарты Radeon RX 6800 XT. К примеру, в игре Ashes of the Singularity она смогла обойти самую быструю видеокарту на планете – GeForce RTX 3090. Это не значит, что так будет во всех играх, но даже этого достаточно, чтобы понять: уже сегодня в продажу поступит крайне мощная видеокарта, которая при стоимости в 2 раза меньше оказалась слегка медленнее флагмана NVIDIA.
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Прямо перед продажей AMD выпустила результаты тестов в трассировке лучей, а сейчас появилось сравнение в популярном бенчмарке Geekbench 5 (Vulkan API). Стоит отметить, что долгое время зелёный флагман появлялся в паре с 10-ядерным Core i9-10900K. На этот раз компанию ему составил 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Давайте взглянем на результаты.
Что же, Radeon RX 6800 XT неплох. Он смог набрать внушительные 167 622 балла, но это куда меньше GeForce RTX 3090, который в паре с Ryzen 9 5950X буквально расправил крылья. Результат 188 198 стал одним из самых внушительных если не учитывать системы с воздушным охлаждением и жидким азотом.
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В этой ситуации можно сделать несколько выводов:
- Ryzen 9 5950X стал эталонным процессором для тех, кто хочет получить максимальный результат
- Radeon RX 6800 XT в два раза дешевле флагмана NVIDIA, но его отставание находится на вполне допустимом уровне
- Потенциал GeForce RTX 3090 огромен, и ему явно не хватает мощного процессора
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