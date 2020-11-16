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Сегодня мы видели результаты ещё не вышедшей видеокарты Radeon RX 6800 XT в тесте Ashes of the Singularity (AotS). Как выяснилось, новинка слегка уступает GeForce RTX 3090, стоимость которой в два раза выше. Уже тогда мы предположили, что к вечеру противостояние продолжится, а завершится всё победой красного лагеря. Что же, мы, как всегда, были правы, ведь в разрешении 4К, Radeon RX 6800 XT удалось обойти самую быструю видеокарту на планете с отрывом в 500 баллов.

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Отметим, что первое тестирование проходило в разрешении 1080р, тогда как второе в 4К на максимальных настройках графики. В обоих случаях использовался процессор Core i7-8700K. По словам экспертов, чем выше разрешение экрана, тем меньшее влияние на результат оказывает процессор. Полученные данные свидетельствуют о том, что архитектура RDNA 2 действительно превосходит Ampere, поскольку при максимальной нагрузке она продемонстрировала лучшие показатели.

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Стоит учитывать, что AotS не является эталонным тестом, а всего лишь говорит о высокой производительности в конкретной игре. Если такой же результат будет и в другие проектах, NVIDIA придётся несладко, а это значит, что мы получим быстрые видеокарты по низким ценам.