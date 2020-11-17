AMD подтвердила высокую производительность Radeon RX 6800 XT в трассировке лучей – 2К@60fps+
Относительно показателей высокой производительности новых видеокарт AMD Radeon в современных играх, у нас уже не осталось никаких сомнений. Как оказалось, в некоторых тестах, Radeon RX 6800 XT сможет соперничать не только со своей прямой конкуренткой — GeForce RTX 3080, но и с более дорогой GeForce RTX 3090. А вот по поводу реализации трассировки лучей мы знаем очень мало. К счастью сегодня AMD представила официальный слайд, где можно понять потенциал новых видеокарт.
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Известно, что за трассировку лучей будут отвечать новые ядра Ray Accelerator. Производитель заявляет, что они обеспечат 10-кратное увеличение производительности по сравнению с программной реализацией Ray Tracing. На слайдах ниже представлены результаты работы Radeon RX 6800 XT в нескольких играх. Разрешение экрана выставлено на отметку в 2К, графика максимальная.
Как видите, во всех играх новая карта обеспечивает стабильные 60+ кадров в секунду. Стоит учитывать, что это результаты без интеграции новой технологии AMD FidelityFX Super Resolution, которая должна существенно ускорить производительность видеокарты за счёт использования продвинутых алгоритмов и ИИ.
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В конце представители красного лагеря сравнивают Radeon RX 6800 XT с Radeon VII в нескольких популярных приложениях. Ниже краткие итоги в программе Blender 2.90 с указанием преимущества первой модели над второй:
- до 49% быстрее в «The Junk Shop»
- на 60% быстрее в «Barcelona Pavilion»
- на 62% быстрее в «Car Demo»
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