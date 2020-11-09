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Последние дни между фанатами Intel и AMD с новой силой разгорелись активные дебаты. Причиной этому стал выход нового поколения процессоров Ryzen 5000, которые оказались крайне удачными. Первые уверяют, что конкуренты с большим трудом только догнали восьмое поколение Core i7, а значит никаких инноваций нет. Мало того, они со смехом напоминают о продвинутом 7-нм техпроцессе, который априори должен быть лучше 14-нм от Intel. Фанаты AMD отказываются принимать в расчёт подобные глупости, утверждая, что синие им просто завидуют, при этом напрочь забывая об огромных ценах и проблемах с доступностью.

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Окончательные выводы ещё только предстоит сделать, ну а сегодня мы сравним производительность самых быстрых процессоров обеих команд. В тесте участвуют: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900X, Core i9-10900K и Core i9-9900K. Что же давайте выявим текущего лидера, а сделаем мы это с помощью ребят с канала TheSpyHood. Видеокарта была представлена новой моделью GeForce RTX 3080.

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Поскольку участников слишком много, результаты в виде диаграммы только запутают наших читателей, поэтому перейдём к скриншотам. В данном случае нас интересуют данные в разрешении 2К. Хорошо бы глянуть эти же результаты в 4К, но ребята из TheSpyHood подобных тестов не проводили.





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Главный вопрос, который мы бы хотели задать: есть ли разница между 185 и 189 кадрами в секунду? Или, может вы замечаете какие-то различия между 184 и 179 fps? В первом случае лидирует Ryzen 9 5900X, а во втором Core i9-10900K. Что же, если разницы нет, то придётся констатировать, что на этот раз между командами наблюдается паритет. Будем ждать выявления победителя в следующем поколении. А пока в бой вступают маркетологи Intel и AMD, ведь именно от их профессионализма зависит то, какой процессор купит большинство пользователей.



