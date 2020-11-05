Стали известны тактовые частоты и температурные режимы Radeon RX 6800 XT – 2250 МГц при 95 градусах
В ходе первых независимых тестов видеокарты Radeon RX 6800 XT выяснилось, что она уступает GeForce RTX 3080 около 500 баллов в тесте 3DMark. Впереди ещё десятки утечек, которые мы увидим в ближайшие недели, а пока можно рассмотреть данные BIOS данной видеокарты производства ASUS.
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Сообщается, что пользователи получат выбор между четырьмя режимами Quiet, Balance, Turbo и Rage. Как можно увидеть на изображении ниже, наиболее горячим будет Turbo, при котором видеокарта способна разгоняться до 2250 МГц. Что любопытно, в этом режиме карта будет нагреваться до 95 градусов в то время как в остальных режимах лимиты будут установлены на 80 градусов и 1990 МГц.
Не менее важно, что ASUS позволяет существенно поднимать пропускную способность памяти. Так, с штатных 16 Гбит/с показатель вырастет до 17.2 Гбит/с, что на 7.5% выше нормы. Это очень немало, поскольку видеокарты Radeon 6000 получат видеопамять GDDR6, не отличающуюся суперскоростными показателями.
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Дополнительно уточняется, что в режиме Turbo TGP карты автоматически поднимется до 320 ВТ, а скорость вращения вентилятора будет регулироваться до 3300 об/мин. Вполне возможно, что перед нами не самая производительная модель, а значит мы увидим ещё более рекордные показатели.
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