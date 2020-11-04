Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
Сразу после презентации AMD выложила в сеть крайне любопытные результаты тестирование видеокарты Radeon RX 6800 XT. Каждый желающий мог рассмотреть, как она себя покажет в разрешении 2К и 4К, что позволило составить впечатление не о какой-то эфемерной производительности, а о том, как ведёт себя новинка в реальных играх. Результаты тестов можно глянуть здесь. Они крайне любопытны, ведь уже много лет красные не демонстрировали столь успешную модель.
реклама
Тем не менее многие наши читатели резонно заметили, что это всего лишь официальные результаты, созданные в идеальных условиях. Мало того, не исключено, что видеокарты NVIDIA попали в невыгодное положение или получили слегка заниженные показатели. Словом, всё слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сегодня в сети появились первые независимые тесты, сделанные одним из тех, кто уже получил в руки первую Radeon RX 6800 XT.
Тесты проведены в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme. Ознакомиться с ними можно выше. Как видите, разрыв между Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3080 равняется чуть более 5% в пользу последней. При этом в тесте засветилась флагманская RX 6900 ХТ, идущая наравне с более дорогой RTX 3090, стоимость которой начинается с 1 500 долларов. Что любопытно, видеокарта NVIDIA имеет на 8 Гб больше памяти, которая ко всему прочему ещё и гораздо быстрее.
реклама
В данном тесте Radeon RX 6800 XT продемонстрировала слегка разочаровывающий результат. Будем надеяться, что в реальности она сумеет стать полноценным соперником GeForce RTX 3080.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила