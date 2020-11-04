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Сразу после презентации AMD выложила в сеть крайне любопытные результаты тестирование видеокарты Radeon RX 6800 XT. Каждый желающий мог рассмотреть, как она себя покажет в разрешении 2К и 4К, что позволило составить впечатление не о какой-то эфемерной производительности, а о том, как ведёт себя новинка в реальных играх. Результаты тестов можно глянуть здесь. Они крайне любопытны, ведь уже много лет красные не демонстрировали столь успешную модель.

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Тем не менее многие наши читатели резонно заметили, что это всего лишь официальные результаты, созданные в идеальных условиях. Мало того, не исключено, что видеокарты NVIDIA попали в невыгодное положение или получили слегка заниженные показатели. Словом, всё слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сегодня в сети появились первые независимые тесты, сделанные одним из тех, кто уже получил в руки первую Radeon RX 6800 XT.

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Тесты проведены в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme. Ознакомиться с ними можно выше. Как видите, разрыв между Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3080 равняется чуть более 5% в пользу последней. При этом в тесте засветилась флагманская RX 6900 ХТ, идущая наравне с более дорогой RTX 3090, стоимость которой начинается с 1 500 долларов. Что любопытно, видеокарта NVIDIA имеет на 8 Гб больше памяти, которая ко всему прочему ещё и гораздо быстрее.

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В данном тесте Radeon RX 6800 XT продемонстрировала слегка разочаровывающий результат. Будем надеяться, что в реальности она сумеет стать полноценным соперником GeForce RTX 3080.