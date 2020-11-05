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Первые тесты Ryzen 5 5600Х и Ryzen 9 5900Х выглядят разочаровывающе – лёгкий отрыв от Core i9-10900K

Если вы ждали архитектурного прорыва, то его нет, ведь никакого разрыва между AMD и Intel в 20% нет
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Сегодняшний материал предлагаем начать с простого вопроса: «Когда вы видели разрыв между Ryzen 9 5900Х и Core i9-10900K в многоядерных тестах, насколько процентов вы ожидали разрыв в реальных играх между представленными моделями».

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Подумайте над ответом, ведь именно от него зависит то, как вы отнесётесь к результатам тестирования. Давайте вспомним всего три примера: в первой 16-ядерник Ryzen 9 5950X оказался на 90% быстрее 10-ядерника Core i9-10900К в многоядерных тестах, а именно в PassMark. Неплохо. Далее он же в одноядерных дисциплинах обошёл оппонента на 20%. Ну и на сладкое – 6-ядерный Ryzen 5 5600X, который также быстрее флагмана от Intel на 10% в бенчмарках, где используется одно ядро.

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Сегодня в сети появились первые тесты новых процессоров от AMD. Если абстрагироваться от завышенных ожиданий, то фанаты красной команды могут праздновать большой прорыв, ведь она наконец сравнялись с синими. Но мы то с вами не ангажированы ни одной командой, а значит можем смотреть на вещи трезво. И в таком случае, результат кажется разочаровывающим. 


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Стоит ли покупать новые Ryzen 5000 для игр? Без сомнений, ведь они не просто сравнялись с оппонентами, но и выглядят интереснее. Всё дело в том, что даже бюджетный Ryzen 5 5600X показывает игровую производительность Core i9-10900K. А вот резкого прорыва как не было, так и нет. А ведь уже на горизонте 11-е поколение Intel, которое уже сейчас демонстрирует 20% прирост на одно ядро, а значит уже в 1 квартале 2021 года восстановит статус-кво на процессорном рынке. 


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А главная претензия: всё это мы уже видели в серии «ХТ». Результаты выше. 

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