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Известно, что новые процессоры AMD получат гораздо выше тактовые частоты, чем представители текущего поколения. 12-ядерный Ryzen 9 5900X слегка не дотянул до 5 ГГц, остановившись на отметке в 4.9 ГГц. Что же, судя по всему, новинки окажутся более податливы и смогут продемонстрировать лучший разгонный потенциал, чем известные нам процессоры на архитектуре Zen 2.

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Неизвестный герой получил новенькие камни гораздо раньше других. Видимо, решив поэкспериментировать, он с лёгкостью разогнал 12-ядерный Ryzen 9 5900X и 16-ядерный Ryzen 9 5950Хдо тактовых частот 5 ГГц. Столь выдающиеся результаты не могли не пройти бесследно. Тестирование проводилось в программе Geekbench 5. Так, Ryzen 9 5950X оказался на 20% быстрее Ryzen 9 3950X в одноядерных тестах и на 10% в многоядерных.

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А вот 12-ядерный Ryzen 9 5900X обошёл своего предшественника на 25% в одноядерном режиме, но всего-то на 8% в многоядерном. По большому счёту расстраиваться нечего. Мало того, что это данные всего лишь одного теста. Ну а кроме того, в многоядерных дисциплинах Ryzen 9 3900X был и так неплох, а вот 25% в одноядерности дадут ему несомненное преимущество перед процессорами конкурента.

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Так, если Ryzen 9 5900X сравнивать с Intel Core i9-10900K, то одноядерное преимущество доходит до 20%, а запас по многоядерности не менее 15%.