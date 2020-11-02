Xiaomi подтвердила десятки критических ошибок в MIUI 12 на Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi 10 и других
Почему в прессе почти нет информации о том, что в автомобилях марки Феррари найдены какие-то оплошности, из-за которых приходится отзывать тысячи и даже миллионы машин? Всё просто, производство настолько мало, что каждая модель в буквальном смысле идеальна. Опытные инженеры в ручном режиме проводят предпродажную подготовку уже готового авто, что практически гарантирует вам лучший опыт. Если отбросить в сторону цену, то ключевым фактором здесь остаётся количество.
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Некоторые производители выпускают 4 смартфона в год. Это позволяет им привести прошивку в максимально рабочее состояние. Совсем иначе дела обстоят у Xiaomi. Смартфонов слишком много, прошивки делятся на глобальные, китайские, европейские, индийские… Всё это и усложняет и без того сложный процесс тестирования и разработки новых версий прошивок, а в итоге приводит к огромному количеству ошибок.
Сегодня мы предлагаем ознакомиться с уже подтверждёнными самой Xiaomi ошибками, многие из которых являются критическими. Что важно, для многих из них решения нет уже несколько месяцев, другие ещё только ждут официального подтверждения. Среди самых известных: проблема с быстрым разрядом. Она преследует смартфоны Xiaomi с лета, когда началась массовая рассылка. Ранее сообщалось, что как только будет окончена работа над созданием MIUI 12 для всех актуальных аппаратов, программисты приступят к её решению.
Не менее известны ошибки с разблокировкой экрана. С ними сталкивались почти все пользователи, но старались не обращать на это внимания, списав всё на неудачный жест пальцами. Есть проблемы с виджетами, наложением текста, мерцанием экрана и календарём. К сожалению, мы не может предоставить вам точных сроков, когда та или иная проблема будет решена. Полный список здесь.
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