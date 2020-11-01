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Сразу же после анонса видеокарт Radeon нового поколения стало известно о том, что AMD готовит некий аналог технологии DLSS 2.0, которую NVIDIA использует в некоторых играх для повышения производительности видеокарт GeForce RTX. В сети поползли слухи, появилась аналитика и экспертное мнение, а некоторые даже заявили, что Super Resolution с лёгкостью выдавит с рынка DLSS 2.0 только потому, что первая имеет открытый код, а значит станет гораздо популярнее среди разработчиков.

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На самом деле пока видеокарты Radeon RX 6000-й серии выглядят спорно. В тестах на чистую производительность они обходят конкурентов из зелёного лагеря, а вот как только в дело вступает трассировка лучей, пасуют проигрывая GeForce RTX 3080 по всем франтам. Кто-то даже высказывал мысль, что AMD слишком рано приняла решение выпустить новые видеокарты, ведь без готовой технологии Super Resolution им будет непросто конкурировать с соперниками.

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Как оказалось, у красных всё под контролем. Несколько дней назад Фрэнк Эйзор, исполняющий обязанности главы AMD по игровому направлению заявил, что ещё до 18 ноября мы получим исчерпывающую информацию о технологии Super Resolution. Эти слова прозвучали на его Твиттер-канале, в ответ на вопрос о том, смогут ли покупатели новых мощных видеокарт AMD получить доступ Super Resolution сразу же после начала продаж.

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Судя по всему, сейчас AMD находится на этапе финального тестирования, и попытается его завершить ещё до поступления видеокарт Radeon RX в продажу. Хотя, может быть Фрэнк имел в виду что-то другое.