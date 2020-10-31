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Сегодня наши читатели могли убедиться, что новые видеокарты AMD на архитектуре RDNA 2 отлично справляются со всеми играми как в разрешении 2К, так и в 4К. Мало того, в первом случае они обходят самые производительные модели NVIDIA, а во втором удерживают с ними паритет. Что же, прямо сейчас мы можем посмотреть на то, как новинки покажут себя в трассировке лучей против реальных противников.

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Для демонстрации была выбрана игра Shadow of The Tomb Raider. Система работала на процессоре Ryzen 5 3500X, а видеокарта была представлена моделью Radeon RX 6800. Результаты представлены ниже. Прежде чем делать выводы, стоит учитывать важный нюанс. Так, в данный момент AMD не имеет на руках рабочего аналога DLSS 2.0 от NVIDIA, а значит эта полезная функция была отключена. Нам кажется, что стоит сравнивать прямой результат Radeon RX 6800 против GeForce RTX 3070 только в том случае, если вторая имела включённый DLSS 2.0., поскольку никто не мешал AMD приготовить технологию Super Resolution в срок.

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Если вы полагаете, что на самом деле победила Radeon RX 6800, то мы не будем вас разуверять, поскольку любая из версий имеет право на жизнь. Вот только как AMD планирует объяснить покупателям разницу в fps, неясно. Возможно, красные снова предлагают фанатам подождать, или попросят всех владельцев GeForce RTX на время отказаться от DLSS 2.0. Пока же результат у Radeon RX 6800 таков: 46 fps в 4К против 54 fps у RTX 3070.