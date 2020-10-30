Технология Super Resolution от AMD может вытеснить NVIDIA DLSS 2.0 – единый стандарт для всех игр
Пару лет назад NVIDIA вместе с видеокартами серии GeForce RTX 2000 представила технологию DLSS. Первые полтора года она работала через пень колоду, а проще говоря – успехи её были незначительны. Около полугода назад компания выпустила вторую версию, получившую продвинутый ИИ, способный превращать настоящую кашу в полноценное изображение в разрешении 4К.
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Несмотря на успехи новой технологии, она доступна далеко не во всех ААА-проектах, не говоря уже о менее именитых играх. Это значит, что реальной пользы от неё не так много, хотя там, где она есть, результат впечатляет. Как сообщается, исправить ситуацию решилась AMD, готовящая продвинутую технологию Super Resolution. Судя по всему, она также будет построена на мощном ИИ, который будет работать аналогично алгоритмам конкурента, но на свой лад.
По мнению экспертов, это позволит в значительной степени улучшить ситуацию. Всё дело в том, что Super Resolution будет работать в тандеме с другими технологиями красной команды, что может в корне поменять правила игры. Кроме того, новая технология будет основана на широко известном и весьма эффективном методе DirectML. Не говоря о том, что она получит открытый исходный код, что позволит интегрировать её в большое количество проектов.
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Скорее всего она на первых парах будет уступать DLSS 2.0. Это не проблема, ведь поддержка Super Resolution будет шире и грозит стать единым стандартом, чего так и не смогла или не захотела сделать NVIDIA. В любом случае даже работающая медленнее технология будет лучше, чем её полное отсутствие.
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