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Технология Super Resolution от AMD может вытеснить NVIDIA DLSS 2.0 – единый стандарт для всех игр

Продвинутая технология Super Resolution от AMD позволит увеличить производительность и получит открытый исходный код для всех разработчиков игр
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Пару лет назад NVIDIA вместе с видеокартами серии GeForce RTX 2000 представила технологию DLSS. Первые полтора года она работала через пень колоду, а проще говоря – успехи её были незначительны. Около полугода назад компания выпустила вторую версию, получившую продвинутый ИИ, способный превращать настоящую кашу в полноценное изображение в разрешении 4К. 

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Несмотря на успехи новой технологии, она доступна далеко не во всех ААА-проектах, не говоря уже о менее именитых играх. Это значит, что реальной пользы от неё не так много, хотя там, где она есть, результат впечатляет. Как сообщается, исправить ситуацию решилась AMD, готовящая продвинутую технологию Super Resolution. Судя по всему, она также будет построена на мощном ИИ, который будет работать аналогично алгоритмам конкурента, но на свой лад. 

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По мнению экспертов, это позволит в значительной степени улучшить ситуацию. Всё дело в том, что Super Resolution будет работать в тандеме с другими технологиями красной команды, что может в корне поменять правила игры. Кроме того, новая технология будет основана на широко известном и весьма эффективном методе DirectML. Не говоря о том, что она получит открытый исходный код, что позволит интегрировать её в большое количество проектов. 

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Скорее всего она на первых парах будет уступать DLSS 2.0. Это не проблема, ведь поддержка Super Resolution будет шире и грозит стать единым стандартом, чего так и не смогла или не захотела сделать NVIDIA. В любом случае даже работающая медленнее технология будет лучше, чем её полное отсутствие. 

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omoikane
02:36
за проприетарщину выступать может только "недалекий". Уж извини :D Как можно до такого додуматься мне прям очень интересно, разве что заплатили тебе.
Технология Super Resolution от AMD может вытеснить NVIDIA DLSS 2.0 – единый стандарт для всех игр
peppery
02:30
Ты даже не смекнул, что это сарказм на тему, что 6900XT не догонит 3080 вообще нигде.
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peppery
02:27
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peppery
02:25
Только ты не забывай, что она на изи гналась 1200+ со всеми вытекающими. Моя старая 7950 от ASUS могла 1170 легко. Как итог была на уровне/быстрее 1050ti. Улавливаешь величину жизненного цикла?
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Валерий Квасов
02:23
Вон ватч дог консоли жгёт, и 3090 нагибает!))
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p-4
02:21
Может какая нибудь технология уже зелота вытеснит?
Технология Super Resolution от AMD может вытеснить NVIDIA DLSS 2.0 – единый стандарт для всех игр
peppery
02:20
Выживет тот, который на консолях. "Зеленые" лучи ждет судьба физикса.
Технология трассировки лучей Ray Accelerator от AMD почти незаметна в новых играх Godfal и Dirt 5
Morph ☢
02:13
Чтобы от конденсата замыкание было ? ))) Ну-ну
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
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