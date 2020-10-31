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Продажи видеокарт Radeon RX 6000-й серии начнутся довольно нескоро, а одним из главных вопросов было: сможет ли AMD обеспечить достаточное количество графических чипов своим партнёрам. Кажется, у красных будут с этим проблемы, ведь массовое производство начнётся к Новому году, а главным приоритетом стали игровые консоли следующего поколения. Пока это лишь слухи, поэтому давайте сосредоточимся на официальных тестах, которые AMD любезно выложила в сеть.

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Тесты новых видеокарт мы увидим чуть ниже, а сейчас пару слов о методике. Всё дело в том, что многие уже успели сообщить об успехе красных, но мало кто заметил, что в качестве процессора использовался камень AMD. Как оказалось, это был 12-дерный процессор Ryzen 9 5900Х. Только вдумайтесь, годами Лиза Су вынуждена была краснеть (может быть поэтому AMD называют красной командой), рассказывая, что в тесте использовался очередной самый быстрый камешек от Intel. Столь значимое событие заслуживает отдельного абзаца в нашем материале. Ниже сами тесты и результаты.

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По словам AMD, они отыскали в продаже только видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090. Модель RTX 3070 пока недоступна, поэтому в качестве аналога была представлена RTX 2080 Ti, имеющая примерно одинаковую производительность. Если говорить о разрешении 4К, то здесь между видеокартами RTX 3090 и Radeon RX 6900 ХТ зафиксирована ничья. RX 6800 ХТ и RX 6800 опередили конкурентов из зелёного лагеря. При этом первая на 50 долларов дешевле RTX 3080, а вторая на 79 долларов дороже RTX 3070.

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Что до более народного 2К, то здесь AMD одержала почти сухую победу. Продажи начнутся 18 ноября. Как можно было убедиться из опыта NVIDIA, решают даже не официальные цены, а доступность. Это значит, что проблемы с первыми поставками могут свести на нет все усилия инженеров красной команды, лишив их отличных продаж только потому, что была выбрана неверная маркетинговая политика, или чипов попросту недостаточно для насыщения рынка.