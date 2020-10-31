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Gigabyte выпустила первую версию BIOS для чипсета В450 с поддержкой процессоров AMD Ryzen 5000

Первая версия прошивки для материнских плат на чипсете В450 готова за несколько месяцев раньше официального срока
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Долгое время позиция AMD относительно поддержки процессоров на свих чипсетах была неизменной. Представители компании уверяли, что все актуальные материнские платы смогут принять процессоры выпущенные вплоть до 2020 года. В какой-то момент было решение принято отказаться от этих идей, что вызвало жёсткую критику как со стороны обычных пользователей, так и со стороны экспертного сообщества. В итоге всё окончилось компромиссом: чипсеты 300-й серии останутся без поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии, а вот чипсеты 400-й серии всё ещё в строю.

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Идиллию омрачали сроки, ведь партнёры AMD заявляли, что ждать выхода первых BIOS с поддержкой Ryzen 5000 раньше января не стоит. Мало того это касается исключительно флагманских материнских плат, в то время как всем остальным придётся ждать, ждать и ещё раз ждать. Похоже, что не все так единодушно настроены, ведь сегодня Gigabyte сообщила о готовности первой бета-версии BIOS для своих материнских плат на базе чипсета В450. 

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Что любопытно, представители Gigabyte уверяют, что смогли добиться полной совместимости всех процессоров со своими материнскими платами. Это кажется ещё более удивительным в аспекте того, что официальная прошивка от AMD появится не ранее января. Что тестирует Gigabyte, и на какой стадии находятся тесты, неясно. Производитель уточнил, что новая версия прошивки позволит легко откатиться на стабильную в случае проблем с совместимостью или нестабильной работы. 

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VictoR_VK
18:21
покупайте эти гнилые яблоки, покупайте, авось на компот что нить наскребете. Который раз маркетинг и корпорации продолжают стричь хомяков, которые с радостью тащат свои деньги на всякое гнилье....
Батарея у iPhone 12 и iPhone 12 Pro разряжается за 3 часа
Сергей Попов
18:19
дык и надо их сравнивать в лицо а не по презентациям и графикам левых сайтов. везде разные настройки, разные драйвера, разные системы. везде пишут на макс - а что такое макс в их понятии? одни включаю...
Первые игровые тесты подтвердили преимущество Radeon RX 6900 XT и 6800 XT над GeForce RTX 3090/3080
Alles_Luge
18:19
Не удивлюсь, если сделают и для X370/B350/A320, потому что если вычистить весь микрокод до Zen2, то всё там поместится.
Gigabyte уже реализовала поддержку Ryzen 5000 для чипсета AMD B450 в бета-версии
Сергей Скайокер
18:19
до них никак не дойдёт что поклонников амд никак не парит этот rtx, вот всё мусолят мусолят, мы же говорим нам не нужен ваши лучи, мы их не считаем за преимущество
GeForce RTX 3070 обходит Radeon RX 6800 с большим отрывом в реальных играх с трассировкой лучей
VictoR_VK
18:19
в конце следующего года по адекватной цене
Дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti может состояться 17 ноября
stockclock
18:19
Да нет, я был всегда за красных из-за выгоды по сравнению с синими, до того как Лиза кинула с поддержкой зен3 старые чипсеты и задрала цены на 5хх матери и zen3. Сейчас я преимуществ АМД просто не виж...
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Boris Koltsov
18:18
ну где "гораздо"? Просто быстрее.
Компания SiSoftware провела тестирование процессора AMD Ryzen 9 5950X
Дмитрий Шиловский
18:17
))) да ты просто ничего не понял лучи улучшают детализацию на 16секунде вон лучи рацию на спину добавили ))))))))))))))))0
Первые игровые результаты Radeon RX 6800 с трассировкой лучей — уровень GeForce RTX 3070
Stanislav_i
18:17
Всей подноготной мы не узнаем, может продавец сам купил видеокарты у своих более удачливых собратьев, немногим дешевле, чем сам продаёт и пытается не уйти в минус. А может, является сотрудником одного...
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
Morph ☢
18:17
"Взять дерьмо картинку и улучшить ее всего лишь чтобы там был свет?" Чувак ... не позорься ты так... иди в гугл, почитай, видосики посмотри, потом вернешься и извинишься за свою чушь которую тут пише...
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