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Долгое время позиция AMD относительно поддержки процессоров на свих чипсетах была неизменной. Представители компании уверяли, что все актуальные материнские платы смогут принять процессоры выпущенные вплоть до 2020 года. В какой-то момент было решение принято отказаться от этих идей, что вызвало жёсткую критику как со стороны обычных пользователей, так и со стороны экспертного сообщества. В итоге всё окончилось компромиссом: чипсеты 300-й серии останутся без поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии, а вот чипсеты 400-й серии всё ещё в строю.

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Идиллию омрачали сроки, ведь партнёры AMD заявляли, что ждать выхода первых BIOS с поддержкой Ryzen 5000 раньше января не стоит. Мало того это касается исключительно флагманских материнских плат, в то время как всем остальным придётся ждать, ждать и ещё раз ждать. Похоже, что не все так единодушно настроены, ведь сегодня Gigabyte сообщила о готовности первой бета-версии BIOS для своих материнских плат на базе чипсета В450.

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Что любопытно, представители Gigabyte уверяют, что смогли добиться полной совместимости всех процессоров со своими материнскими платами. Это кажется ещё более удивительным в аспекте того, что официальная прошивка от AMD появится не ранее января. Что тестирует Gigabyte, и на какой стадии находятся тесты, неясно. Производитель уточнил, что новая версия прошивки позволит легко откатиться на стабильную в случае проблем с совместимостью или нестабильной работы.