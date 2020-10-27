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Буквально вчера мы с вами изучали результаты ещё не вышедшей видеокарты Radeon RX 6900 XT, которая ранее была известна под именем Big Navi. В популярном тесте Fire Strike Ultra она показала результат на 10% быстрее GeForce RTX 3080. Ясно, что данная информация не может не настораживать ребят из NVIDIA. Вполне возможно, что для прямого противостояния с этим монстром готовится ещё более быстрая GeForce RTX 3080 Ti.

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Отметим, что информация получена из неофициальных источников, поэтому говорить с уверенностью что такая карта выйдет нельзя, но и заявлять обратное глупо. Особенно странно, что новый флагман отлично вписывается в общую концепцию. Сообщается, что графический чип получит наименование GA102-250, что поставит его между GA102-300 и GA102-200. Кроме того, заявлены 9 984 шейдерных процессора (ядер CUDA) и 12 Гб быстрой памяти GDDR6X. Если посмотреть внимательно, то это больше 8 704 на RTX 3080 и немного меньше RTX 3090 с её 10 496 шейдерными процессорами.

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В настоящее время нет никаких официальных намёков на выход GeForce RTX 3080 Ti. Мы также не знаем сроков её появления и многих других характеристик. Мнения экспертов на этот счёт разнятся, от полного неверия, до сдержанного оптимизма. В качестве пессимистической нотки отметим, что чаще всего флагманы NVIDIA с приставкой «Ti» были как минимум на 20% быстрее обычной модели. Если новинка разместится между уже двумя известными картами, то ждать более 5% не стоит.