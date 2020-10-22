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Буквально сегодня мы видели тесты, в которых видеокарта GeForce RTX 3070, получившая рекомендованную цену в 500 долларов, оказалась равна по производительности флагману RTX 2080 Ti, стоимость которой ещё недавно стартовала со 100 000 рублей, а рекомендованная цена никогда была равна 1 200 долларов. Что же, преимущество отличное, вот только вполне может так быть, что нас ждёт ещё более заманчивое предложение.

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Как сообщается, тестирование FireStrike Ultra прошла новая видеокарта Radeon RX 6800 XT. Суть в том, что GeForce RTX 3070 в данном бенчмарке набирает 8 749 баллов, а новинка от AMD больше 10 000. Напомним, это уровень более мощной и дорогой GeForce RTX 3080. В этом не было бы ничего удивительного, если бы ранее не поступала информация о том, что Radeon RX 6800 XT не будет флагманом, ведь эта роль поручена Radeon RX 6900 XT.

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Инсайдеры полагают, что при производительности RTX 3080, Radeon RX 6800 XT получит цену близкую к 500 долларам, что поставит её против более медленной RTX 3070. Пока это только предположения. Мы уже видели, что AMD не склонна заниматься благотворительностью, выставив на свои новые процессоры Ryzen 9 5000-й серии довольно немаленькие цены.

Если абстрагироваться от цен, то любопытной деталью является ещё тот факт, что Radeon RX 6800 XT получит 16 Гб памяти против 8 Гб у конкурента RTX 3070. Чем на это будет отвечать NVIDIA, пока неясно.