Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ещё месяц назад самой быстрой видеокартой на планете была GeForce RTX 2080 Ti. Её цена стартовала с просто безумных 1 200 долларов, что делало её недоступной для большинства геймеров. Купить игрового монстра могли единицы, что существенно замедляло игровую индустрию. Получалась странная ситуация, когда вся самая крутая графика и визуальные фишки только в 4К на максималках, но увидеть это не удаётся никому. С выходом старших видеокарт на архитектуре Ampere ситуация изменилась. Массовых продаж пока нет, поскольку дефицит графических чипов испортил настроение не только покупателям, но и руководству NVIDIA.

реклама

29 октября в продажу поступит GeForce RTX 3070. Ранее уже высказывались предположения, что она окажется достаточно быстрой, чтобы конкурировать с RTX 2080 Ti, но реальных подтверждений этому не было. Сегодня появились первые тесты варианта Founders Edition, которые внушают оптимизм относительно развития всей игровой отрасли. Давайте их внимательно изучим.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Как видите, в разрешении 1080р и 2К между картами наблюдается паритет, а в 4К новинка на несколько процентов уступила старому флагману. Эксперты на этот счёт высказывают два мнения: не стоит огорчаться, если вы ждали более быстрой карты, поскольку это результаты в одной игре – Ashes of The Singularity. В итоге общая картина может быть иной. Мало того, стоит подумать о цене. Если купить GeForce RTX 2080 Ti дешевле 100 000 рублей было нереально, то цена новинки будет гораздо ниже.

реклама

На самом деле всё оказалось не так хорошо, как нам бы хотелось. Дефицит, завышенные цены. Важно понимать, что через несколько месяцев поставки наладятся, а значит уже к Новому году появится возможность купить быструю игровую GeForce RTX 3070 за 600 долларов в исполнении от партнёров NVIDIA. Это как минимум в два раза ниже того, что нам предлагали совсем недавно.