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Цена Xiaomi Mi 10 упала на 33 000 рублей – уникальная камера 108 МП, мощный CPU, зарядка 50 Вт и NFС
Самая низкая стоимость Xiaomi Mi 10 с момента старта продаж со скидкой до 33 000 рублей

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В последнее время все, кому не лень выпускают дорогие производительные смартфоны. Что любопытно, мало кто помнит их названия, ведь телефоны в буквальном смысле пролетают мимо. Они не вызывают никаких чувств, поскольку больше похожи на серую массу. Но бывают и исключения. К примеру, одним из наиболее востребованных флагманов стал Xiaomi Mi 10, обладающий целым набором интересных качеств, позволяющих ему не только на равных конкурировать с дорогими телефонами Samsung и Apple, но и укладывать их на лопатки по многим показателям.

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Вообще долгое время продажам Mi 10 мешала высокая цена, которую Xiaomi решила установить на новый смартфон. Например, если зайти на Xiaomi-Global Store, то можно увидеть, что официальная стоимость аппарата приближается к 80 тысячам рублей. Данная цена доступна на Aliexpress. Но это не значит, что нам придётся покупать флагман так дорого, ведь есть отличные предложения от других продавцов. Например, за 47 тысяч, что стало одной из самых низких цен с начала продаж. Если посчитать, то разница составляет немалые 33 тысячи рублей. 

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На 10 тысяч больше придётся заплатить на российском Ситилинке. Здесь есть простой выбор: или ждать месяц посылку из Китая, волноваться за гарантию и обратную отправку, или одним махом решить все эти проблемы, взяв телефон у отечественного продавца. Кстати, часто пишут, что при обратной отправке товар теряется, после чего приходится вести споры месяцами. 

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Отличительной чертой Mi 10 стала 108 Мп камера. Что странно, она так и не стала массовым явлением на рынке, поскольку сам модуль стоит крайне дорого. Это компенсируется отличным качеством картинки и великолепной съёмкой видео. Процессор также не подкачал, ведь здесь у нас флагманский Snapdragon 865. В наличии быстрая зарядка на 50 Вт, NFC, десятки интерфейсов и полезных технологий. Дисплей выполнен по самой передовой технологии OLED и получил размер 6.67 дюймов. 

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