Цена Redmi Note 9 Pro опустилась на 7 000 рублей – 64 Мп камера, NFC и мощный процессор с ИИ
Один из самых популярных смартфонов Redmi Note 9 Pro стал доступнее и дешевле
На счету Xiaomi десятки популярных смартфонов. Чего только стоит Redmi Note 8 Pro, который вошёл в пятёрку самых популярных телефонов 2020 года. Он оснащён крайне производительным процессором MediaTek Helio G85, что позволяет аппарату 2019 года выпуска отлично себя чувствовать в году 2020. В целом сильной была вся восьмая серия Redmi Note, на смену которой пришла ещё более интересная серия девятая.
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Флагманом линейки, как и прежде, оказался смартфон с приставкой «Pro». Он не стал прямым конкурентом Redmi Note 8 Pro, поскольку производитель решил выставить на него более высокий ценник. Именно поэтому данный аппарат долго держался на вторых ролях, уступая главную скрипку старичкам. После последних падений цены стоит ожидать резкого всплеска продаж Redmi Note 9 Pro.
Если поискать на Aliexpress, то можно убедиться, что смартфон там подешевел на 7 000 рублей и стоит 21 500 за модель 6/128 Гб. Это отличное предложение от Xiaomi Official Store, а значит скидка официальная. Очень неплохо данный аппарат себя чувствует на российском рынке. Так, в Регарде его стоимость за версию 6\128 Гб составляет 21 740 рублей, что позволяет не задумываться о китайских площадках, ведь в пользу отечественных говорит быстрая доставка и легкая и понятная гарантия у себя дома.
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По сравнению с предыдущим поколением Redmi Note 9 Pro получит усиленную батарейку на 5000 мАч, более мощный, а главное гораздо более энергоэффективный процессор Snapdragon 720G и множество дизайнесрских изменений. Сообщается, что улучшилась и 64 Мп камера, которая получила новый сенсор и выше возможности ИИ за счёт смены чипа. Не остался он без популярных интерфейсов и беспроводных технологий, включая инфракрасный порт и NFC.
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