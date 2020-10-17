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ASUS представила самую производительную видеокарту серии GeForce RTX 3090 за 2 500 долларов

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RTX 3090 в Ситилинке
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GeForce RTX 3090 стала самой быстрой массовой видеокартой на планете. Пока мы наблюдаем резкий дефицит подобных решений, но это не значит, что производители не занимаются их рекламой, особенно если это связано с подписанными ранее соглашениями или планами, о которых было известно давно. Как известно, рекомендованная стоимость RTX 3090 в референсном исполнении стоит 1 499 долларов. NVIDIA не стала ограничивать партнёров, а значит каждая компания способна установить практически любую цену на модели собственного производства. 

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Что же, ASUS решила сполна воспользоваться подобным правом, установив на самую быструю карту цену в 2 500 долларов. Новая карта вышла в рамках линейки ROG STRIX, но имеет не только самую мощную начинку, но и уникальный дизайн. Так называемая GUNDAM Edition создана в рамках празднования 40-летия серии GUNDAM. Она оснащена тремя вентиляторами с 13-ю осевыми лопасти в каждом. Кроме того, она получила невероятную производительность за счёт TDP в 480 ВТ, который позволяет разогнаться ей до внушительных 1890 МГц. 

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Питание осуществляется за счёт трёх 8-контактных разъёмов. По словам производителя, она станет самой быстрой в линейке и будет стоить 2 500 долларов. Но главной особенностью новинки станет уникальный дизайн. Также ранее были представлены и другие продукты в серии. Например, материнская плата, монитор, блок питания, специальная система жидкостного охлаждения и многое другое. 

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