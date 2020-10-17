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Наш сайт является идеальной площадкой для виртуальных поединков между фанатами всех мастей. Как и на любом уважающем себя ресурсе, у нас есть фанаты AMD и NVIDIA. Ещё больше у нас любителей Intel, но эти ребята пока только готовятся к выпуску своей первой дискретной видеокарты, а значит этим товарищам придётся посидеть в сторонке, пока поклонники красных и зелёных выяснят отношения.

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Выход видеокарт нового поколения состоялся. NVIDIA порадовала нас флагманской GeForce RTX 3080, которая предложила увеличенную производительность по сниженной цене. Увы, продажи буксуют, но это не повод расстраиваться, ведь рано или поздно они придут в норму. Лето осталось позади, на дворе холодная осень, а впереди морозная зима. Это самое лучше время для геймеров, которые теперь могут долгими зимними вечерами играть в свои любимые игры. Дача, поездки на море и путешествия, словом на всё то, на что не хватило времени летом. Если у вас, как и у меня, установлена новенькая видеокарта, которая тянет все игры на максимальных настройках графики в разрешении 2К, то вы можете смело переходить к комментариям, там много интересного. Если же вы оказались перед сложным выбором и не знаете, что купить – читайте внимательно. Я разберу наиболее сильные и слабые стороны пяти актуальных видеокарт.

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AMD Radeon RX 570/580. Даже сейчас эти две видеокарты являются лучшим предложением на рынке за разумную сумму. Я бы рекомендовал остановиться на втором варианте. Особенно важно взять модель на 8 Гб, поскольку игры становятся всё прожорливее. RX 570 вполне сносно справляется с актуальными играми в 1080р. Здесь главное соблюсти баланс между ценой и хорошим охлаждением. Помните: это бюджетные карты. Если вы даже возьмёте самую продвинутую модель с гигантским кулером и внушительным радиатором, она не станет у вас работать быстрее. Не покупайте самые дешёвые модели, поскольку они будут очень шумными и грозят испортить ваши игровые ощущения.

NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti. Одна из последних видеокарт семейства NVIDIA. Наиболее привлекательной её делает цена. Здесь важно понимать, что, покупая такую карту, вы не получите доступ к трассировке лучей. Во всём остальном модель на 6 Гб будет ещё несколько лет тянуть все современные игры в разрешении 1080р. На данный момент она позволит вам играть на высоких, но не максимальных настройках графики. Через год их придётся снизить до средних, а после подумать о покупке новой карты или продолжать дальше снижать разрешение и качество картинки. Geforce GTX 1660 Ti не является картой-долгожителем. Всё что она могла показать, уже было продемонстрировано в прошлом поколении Geforce GTX 1000-й серии.

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AMD Radeon RX 5600 ХТ. Одна из лучших видеокарт красной команды за последние годы. Она отлично сбалансирована и имеет действительно впечатляющее соотношение между производительностью и ценой. К сожалению, производитель допустил массу маркетинговых ошибок во время релиза и начала продаж, что запутало потенциальных покупателей. Кроме того, у NVIDIA много неплохих видеокарт, которые способны конкурировать с RX 5600 ХТ как по производительности, так и по цене, уступая ей по совокупности показателей. Одновременно с этим у зелёных более понятная линейка, сильный бренд и миллионы поклонников. Все эти и многие другие факторы привели к тому, что RX 5600 ХТ просто затерялась среди десятков конкурентов. Если AMD решит скинуть на неё цену, она вполне может стать очередным бестселлером, повторив судьбу RX 580.

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NVIDIA Geforce RTX 2060. Минимальный билет для входа в мир трассировки лучей. Кому-то данная видеокарта может показаться слишком дорогой. Согласимся с ними – это действительно так. Но, если вы хотите прочувствовать новые технологии – выбора просто нет. RTX 2060 будет актуальной как минимум три года. Прямо сейчас она тянет все игры в 60fps@1080р. Пробовать её силы в 2К я бы не советовал, но количество мониторов 2К и 4К всё ещё ничтожно мало, а значит, скорее всего, у вас она будет трудиться в 1080р. Отметим, что в последнее время NVIDIA активно развивает технологию DLLS 2.0, которая позволяет активировать трассировку лучей без потери производительности. Со временем проектов, с поддержкой ИИ от зелёных, будет всё больше, что позволит раскрыть потенциал Geforce RTX 2060.

AMD Radeon RX 5700/5700 ХТ. Здесь стоит выбирать исходя из своего кошелька. Обе видеокарты просто невероятно быстры. Покупать их стоит если у вас неплохой процессор и быстрая оперативная память. Иначе вы получите незначительный прирост кадров в секунду по сравнению с менее дорогостоящими моделями. Отметим, что карты лишены поддержки трассировки лучей. Старшую версию лучше подбирать под монитор с разрешением 2К, ввиду того, что на 1080р ей будет тесновато. Одним словом – это покупка впрок, которая может не окупиться, если уже в следующем году большая часть игр будет поддерживать трассировку лучей. Да и на фоне ваших счастливых знакомых вы будете выглядеть странно. В последнее время обе модели стали жертвами шахтёров, но с этим мы с вами уже ничего поделать не можем.

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NVIDIA Geforce RTX 2070 Super. Все дорогие видеокарты NVIDIA демонстрируют отличный уровень производительности до тех пор, пока речь не заходит о 4К с максимальными надстройками графики и активной трассировкой лучей. Ещё недавно на рынке не было ни одной карты, которая бы справлялась с такой задачей. Если вы решили для себя обзавестись мощной видеокартой, то эта станет идеальным выбором. Она не будет падать в цене, как старшие модели. Даже сейчас её много для 1080р. На сколько лет её хватит, неясно. Всё зависит от того, как быстро разработчики игр начнут использовать потенциал игровых приставок нового поколения, а также от того, будут ли они заниматься обычным портированием игр, или уделят внимание оптимизации.

NVIDIA Geforce RTX 3080. Если я не назову эту видеокарту, то читатели обязательно спросят, почему этого не случилось. Называю. Если вы найдёте её по цене 800 долларов – примите мои поздравления. А пока её нет ни за 800, ни за 900, ни за 1 000 вечнозелёных, поэтому говорить о ней преждевременно.