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Уже известно, что NVIDIA планирует выпустить ещё несколько неанонсированных моделей в рамках нового поколения на архитектуре Ampere. В первую очередь это будет GeForce RTX 3080 Ti, которая должна получить 20 Гб видеопамяти. Кроме того, ожидается и версия GeForce RTX 3070 Super, которая сможет рассчитывать на 16 Гб памяти вместо стандартных 8 Гб в модели без приставки «Super». Мало того, нам даже известны примерные сроки появления подобных решений. Предположительно они появятся в декабре, что станет мощным ответом на Big Navi от красной команды.

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Сегодня появилась информация не только подтверждающая все эти сведения, но и раскрывающая цены, которые получат новинки. Поскольку перед нами более мощные видеокарты, то было бы глупо надеяться, что NVIDIA сохранит прежнюю цену. Предположительно, цена GeForce RTX 3080 Ti от партнёров составит 999 долларов, в то время как референсная версия стартует с 849 долларов. Сообщается, что, благодаря увеличенному объёму памяти, новая карта сможет обеспечить улучшенную производительность в играх, что позволит ей приблизиться по этому показателю к RTX 3090.

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А вот о цене GeForce RTX 3070 Super ничего не сообщается. Судя по всему, NVIDIA ещё точно не определилась, поскольку в продаже нет ещё обычной модели RTX 3070. Это значит, что производитель не знает, какой будет спрос и удастся ли его удовлетворить. Стоит уточнить, что всё будет зависеть от успеха Radeon RX 6900 XT. Если флагман AMD сможет навязать конкуренцию зелёному лагерю, то можно ожидать неплохих скидок и снижения цены, но говорить об этом всерьёз пока рано. Также указывается, что первое время стоит ожидать ограниченный тираж обеих карт.