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Уже много лет серия Assassin's Creed остаётся одной из самых популярных. Почти каждая игра расходится десятками миллионов копий, что позволяет франшизе развиваться, постоянно прирастая новыми технологичными фишками. Мало того, не страдает и сценарий, который часто напоминает настоящий фильм или большую книгу. Есть у серии и недоброжелатели, уверенные, что она не приносит ничего хорошего, с ностальгией посматривая на игры 20-летней давности.

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Assassin's Creed Valhalla поступит в продажу уже 10 ноября. Она позволит фанатам окунуться в мир настоящих викингов – суровых бойцов, готовых в любую минуту броситься в самую гущу разъярённых монстров. После боя эти ребята предавались развлечениям, о которых мы предпочтём не говорить, добавив лишь, что смена пола в новой игре будет чуть ли не центральным событием. Трудно сказать, насколько этот образ соответствует реальным викингам. Ясно, что именно так их видят ребята из Ubisoft.

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Сегодня были представлены официальные системные требования. Без малого их можно назвать очень и очень щадящими. Особенно если сравнить с Watch Dogs Legion, разработчики которой указали GeForce RTX 3080 для разрешения 4К с активной трассировкой. На самом деле минимальные требования соответствуют сверхнизким настройкам графики, а для игры на 1080р с 60 кадрами в секунду на средних вам понадобиться GeForce GTX 1080 или её аналог.

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Что до процессора, то даже на Ryzen 5 3600 вам покорится 2К при наличии хорошей видеокарты. Для игры на максималках в 4К вам понадобится видеокарта Radeon RX 5700XT или GeForce RTX 2080 Super.