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Современные игры крайне требовательны. Многие из них в 4К на максимальных графических настройках способны заставить попотеть даже такую дорогую видеокарту, как GeForce RTX 2080Ti. С выходом новой RTX 3080 появилась надежда, что на пару лет мы точно будем обеспечены сверхмощным графическим чипом, позволяющим запускать игры в любых условиях. Что же, новинки не успели поступить в продажу, а требования игроделов уже подросли.

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Речь идёт о популярной игре Watch Dogs Legion. Сегодня на своём канале в Твиттере представители студии-разработчика опубликовали обновлённые системные требования. Что же, вам следует их изучить, прежде чем вы решитесь купить новинку себе в коллекцию. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте взглянем на скриншот ниже, прежде чем делать какие-то выводы.

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Говорить о разрешении 1080р мы не будем, ведь здесь нет ничего интересного. В конце концов народные настройки предполагают стабильное качество с ужасной графикой, которая лишь отдалённо похожа на Next Gen. Самый большой сюрприз будет для тех, кто решит поиграть в Watch Dogs Legion в разрешении 4К. В этом случае вам придётся покупать GeForce RTX 2080Ti, но это без включения трассировки лучей, ведь старый флагман просто «не тащит» такую сложную технологию, как Ray Tracing. По крайней мере так полагают разработчики игры.

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Если же вам придёт в голову поиграть с активной трассировкой лучей, будьте готовы купить GeForce RTX 3070 для 2К и GeForce RTX 3080 для 4К. Правда ни одной ни другой нет в продаже. Но кого это волнует. Получается странная ситуация, когда в продажу поступает игра, поиграть на максималках в которую смогут единицы. До выхода Watch Dogs Legion две недели, а значит у вас ещё есть время.