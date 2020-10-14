Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие наши читатели часто задаются вопросом: стоит ли переходить с видеокарты GeForce GTX 1080 Ti на новую RTX 3080 или RTX 3090. Мы часто видим различные тестирования, где новинки берут всё новые и новые вершины. Но вот чего нет, так это сравнения трёх поколений флагманов от NVIDIA в равных условиях. Под равными условиями имеется в виду: идентичный процессор, аналогичная память, работающая на тех же таймингах и тактовых частотах. Мало того, важна версия драйверов, не говоря уже об операционной системе, настройки которой могут оказать существенное влияние на итоговый балл.

реклама

Сегодня мы изучим тесты, проведённые командой Testing Games. Ребята потрудились на славу. Они действительно тщательно соблюдали все условия, что позволило получить достоверные данные о реальной производительности всех трёх флагманов в современных играх. Стоит отметить, что тестирование проходило в разрешении 4К, что для старушки GTX 1080 Ti в некоторых случаях приводило к критическим просадкам. Однако, как мы указывали выше, условия были для всех равны. В качестве процессора использовался Intel i9 10900K, а также 32 Гб ОЗУ, работающей на тактовой частоте 3600 МГц.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Все результаты перед вами. Что же, GTX 1080 Ti явно не подходит для разрешения 4К. Если вы решили оставаться на этой карте, или покупать её на барахолке в ближайшее время, то оптимальным разрешением будет 1080р. Всё дело в том, что уже вскоре выйдут новые игры, где для 2К её будет явно недостаточно. На самом деле – это вопрос цены. Если купить GTX 1080 Ti вам выгодно, то ещё на пару лет её хватит. Что до RTX 2080 Ti, то здесь всё не так очевидно. Карта всё ещё продаётся по заоблачным ценам, скидок либо нет, либо они минимальны. Брать такую модель сейчас несерьёзно. Мало того, уже скоро вашим уделом будет 2К. В этой ситуации стоит или немного подождать, пока стоимость флагмана 2018 года упадёт до приемлемых значений, либо смотреть в сторону новых моделей.

реклама

RTX 3090 выглядит просто отлично. Мало того, мы знаем, что и младшая модель – RTX 3080 вполне неплохо справляется с играми. Пока у нас есть только две проблемы: доступность и завышенная цена, вызванная дефицитом. После Нового года ажиотаж спадёт, а поставки наладятся, что позволит получить действительно мощную видеокарту для 4К.



