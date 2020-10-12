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В последние годы мы становимся свидетелями того, как крупные компании год от года поднимают цены на свои смартфоны. Стоит отметить, что первой гонку начала Apple, решившая, что она обладает исключительным правом продавать фанатам телефоны за 1 500 долларов. Как оказалось, среди пользователей есть миллионы потенциальных покупателей, готовых расставаться с такой суммой, год от года выбирая самую продвинутую модель на рынке.

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Стратегия оказалась заразной, и уже в 2018 году такие компании как Samsung, HUAWEI и многие другие резко подняли цены до тысячи и выше долларов. Похоже, процесс уже не остановить, а значит купить самый мощный смартфон на рынке становится всё сложнее. И в этот самый момент как никогда актуальны старые флагманы, которые обладают отличными характеристиками, а главное стоят гораздо дешевле, чем современные середняки, проигрывающие старичкам по всем характеристикам.

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Лучшим выбором является HUAWEI P30 Pro. Смартфон обладает действительно продвинутыми характеристиками, позволяя ещё несколько лет не задумываться о покупке чего-то иного. Самое приятное, что он в последнее время неплохо подешевел. К примеру, на Aliexpress данный аппарат сбросил 12 тысяч рублей. Однако, если учитывать его начальную стоимость в 69 990 рублей, то финальная скидка составит немалые 20 000. Если вернуться на российский рынок, то можно отметить, что в Ситилинке стоимость P30 Pro стартует с 50 000, что в условиях падения курса рубля выглядит очень неплохо. Давайте кратко оценим технические характеристики смартфона.

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Мощный процессор Kirin 980, способный обеспечить во всех играх максимальную графику. OLED-дисплей, размером 6.47 дюймов, отличающийся прекрасной цветопередачей и яркостью. 40 Мп камера с 5-кратным оптическим зумом. NFC, USB 3.1 стандарта Type-C, Ик-порт, а также другие беспроводные интерфейсы. Данная модель получила 8/256 Гб памяти, а также быструю зарядку.