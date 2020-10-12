Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время ценовая политика Xiaomi сильно изменилась. К примеру, самая продвинутая версия флагмана 2020 года – Mi 10 Ultra стоила на старте больше 1 000 долларов, что стало настоящим шоком для фанатов компании. Тем, кто решился на столь дорогую покупку, была дана возможность опробовать 100-кратный зум одновременно со 108 Мп камерой и другими эксклюзивными фишками. А ведь ещё несколько лет назад всё было иначе. Так, флагман 2017 года Mi Mix 2 был оценён в Европе всего в 410 евро.

реклама

Если посмотреть на его характеристики, то можно отметить отличный дисплей, размером 5.9 дюймов, выпаленный по технологии OLED. Самый быстрый процессор того времени – Snapdragon 835. 12-Мп камеру, которая на момент своего выхода была отмечена, как одна из лучших на рынке. Что любопытно, количество оперативной памяти стартовало с 8 Гб, а накопитель был от 64 Гб, но чаще всего покупали версию на 128 Гб. Аккумулятор не мог похвастать большим объёмом, предлагая всего 3400 мАч.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Как стало известно, вчера Xiaomi официально выпустила глобальную прошивку MIUI 12 для флагмана 2017 года – Mi Mix 2. Это стало неожиданным поступком, ведь до сих пор не обновлены миллионы аппаратов седьмой, восьмой и девятой серий Redmi Note, не говоря уже о других смартфонах, выпущенных в 2019 году. Ситуация действительно странная. Производитель, как всегда, не поясняет своих действий. Если среди наших читателей есть те, кто владеет этим телефоном, то вы можете его скачать по прямой официальной ссылке здесь. Размер файла 2 Гб.

Отметим, что было принято решение оставить его на Android 9. Смартфон не получит более новых версий мобильной ОС, что не позволит ему использовать некоторые функции. Тем не менее производитель уверяет, что на работу телефона это никак не повлияет. Качать прошивку не обязательно, вскоре она сама прилетит к вам на телефон.