Российская версия MIUI 12 на смартфоны Xiaomi Redmi Note 7/7S, Redmi Note 8/8T, Redmi Note 9S/9 Pro и многие другие не выйдет до декабря – полная информация и сроки
Несколько дней назад из полуофициальных источников стали известны планы Xiaomi по развёртыванию новой прошивки MIUI 12 на самые популярные смартфоны 2019 и 2020 года. Ещё раз познакомиться с этими данными можно ниже через абзац. Суть информации в том, что уже 10 числа должно было выйти обновление для седьмой и восьмой серий смартфонов Redmi Note, включая Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 8T. Увы, этого не случилось. Далее, сообщалось, что 20 числа прошивку получат следующие аппараты: Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, а начиная с 22 октября бюджетники серии Redmi.
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Как оказалось, седьмая и восьмая серия снова осталась без глобальных версий. Мало того, поступили совсем невесёлые новости. Так, смартфоны Redmi Note 7, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 7S несколько дней назад завершили этап закрытого тестирования, к которому были допущены пользователи из Индии. Точно такая же информация поступила относительно Redmi Note 8T и Redmi Note 8. Вот только вместо выхода глобальных версий Xiaomi снова свернула прошивку, сообщив, что результаты внутреннего тестирования будут известны к концу месяца.
Это значит, что в лучшем случае в ноябре мы увидим китайскую прошивку, а глобальная и тем более российская поступит к нам во второй половине ноября. Но это оптимистичный прогноз, оснований для которого нет. Инсайдеры на этот счёт пока не дают никаких комментариев, поскольку не владеют сколько-нибудь точными данными. Следующий рубеж девятая серия Redmi Note. В настоящее время аппараты находятся на закрытом этапе тестирования в Индии и нет никаких предпосылок, что он завершится до конца месяца. В этой ситуации говорить о выходе обновления для бюджетных смартфонов Redmi нечего и говорить.
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Как видите, с российскими версиями прошивок для популярных смартфонов всё сложно. Все они до сих пор не получили даже китайскую модификацию. Следующая на очереди глобальная версия, а потом уже дело дойдёт и до региональных. Если судить по скорости, с которой рассылка происходит сейчас, то раньше зимы рассчитывать на MIUI 12 не приходится.
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