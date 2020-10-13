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В последнее время мы всё чаще слышим о новом поколении игр, которое будет доступно в разрешении 4К. Лично у меня это всегда вызывает улыбку, иногда лёгкое недоумение, а сегодня желание рассказать читателям о том, как нас с вами обманывают ушлые маркетологи. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь производители мониторов тоже хотят кушать. Посудите сами, они не виноваты в том, что разработчики игр не спешат внедрять Next Gen, а AMD и NVIDIA неспособны выпустить бюджетное решение, которое будет тянуть все современные проекты ААА-уровня на 120 fps@4К. О сверхдорогой GeForce RTX 3080 прошу не напоминать, поскольку я говорю исключительно о массовом продукте, стоимость которого не может превышать 250 долларов.

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Если уж об этой проблеме заговорил я, то давайте я расскажу о своём личном опыте. Итак, моя система построена на процессоре Intel Core-i7 7700K@4.8 ГГц. Он меня полностью устраивает и менять его пока я не планирую. В качестве видеокарты трудится GeForce RTX 2070 Super и всё это выводится на 27-дюймовый монитор LG. Он поддерживает AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, имеет частоту обновления 144 Гц и построен на матрице IPS. Данный комплект позволяет мне запускать игры в разрешении 2560х1440, что соответствует общепринятому стандарту 2К. Чаще всего внутриигровая система оценки верно определяет настройки, а бывает и так, что я только через несколько дней обращаю внимание, что вместо 2К установлено разрешение 1080р.

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И вот здесь и кроется самое любопытное: после установки разрешения в 2К я почти никогда не замечаю разницу. Здесь стоит указать, что другие настройки графики не меняются, ведь, как я уже говорил, данный комплект позволяет запускать игры на максимально возможных настройках графики. Последний раз это случилось в игре RESIDENT EVIL 3. До этого в Borderlands 3 и многих других. Я, конечно, возвращаю разрешение в 2К. В конце концов, ведь я заплатил за возможность лицезреть каждый пиксель. Но всё это время меня не покидает мысль, что нас с вами обманывают. Вот смотрите, если я запущу игру на средних настройках графики, а потом на максимальных, то разница видна отчётливо. И здесь не важно в 2К или 1080р. Почему тогда нет никакого улучшения при фактическом удвоении количества пикселей на экране?

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Ситуация действительно странная. Я не проводил глубоких сравнительных тестов, поскольку не планирую здесь никому ничего доказывать, выражая лишь собственное мнение. Особый упор хочу сделать на количестве кадров в секунду. Я не играю в шутеры, поэтому не могу утверждать, что разницы между 120 fps и 80 fps нет, но проблема в том, что я, как не старался, так и не смог обнаружить эту разницу. Получается так: в последнем Assassin's Creed в разрешении 2К я получаю в среднем 80 fps, а при переходе в 1080р с сохранением всех настроек – около 110 fps. Я неоднократно просил сравнить картинку своих домашних и знакомых, которые ко мне приходят в гости. Все они единогласно заявляют, что разницы нет. Увы, среди них нет ни одного киберспортсмена, имеющего более натренированный глаз.

Я не могу протестировать игры в разрешении 4К, поскольку мне не позволяет монитор, но уверен, что читатели выскажут на этот счёт своё мнение. Мне же происходящее видится так: мы покупаем дорогую видеокарту, дорогой компьютер, а к нему 2К или 4К монитор. В это момент оказывается, что видеокарта недостаточно быстрая. Что же, мне моей GeForce GTX 1070 Ti постоянно не хватало, поскольку в некоторых играх в разрешении 2К количество кадров постоянно падало ниже 60. И вот я купил GeForce RTX 2070 Super. Для 2К достаточно, но будь у меня 4К всё было бы иначе. В сети я бы вычитал, что мой старый процессор «не тащит». Видеокарта упирается в 4-ядерный чип, а значит пришло время больших покупок. Мой выбор, конечно же, пал бы на Core-i7 10700 (поскольку разгонять я больше ничего не планирую). И так до бесконечности, ну или пока есть деньги.

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Остановился бы я на покупке процессора, думаю нет, ведь RTX 2070 Super далеко не лучший выбор для 4К. Ход моих мыслей, надеюсь, понятен. Вся индустрия построена таким образом, что нас постоянно раскручивают на новые покупки, которые нам просто не нужны. Разницы между 2К и 1080р нет, но маркетологов это не останавливает, ведь нужно подать лежащие на складах мониторы, видеокарты предыдущего поколения и много чего другого. Ясно, что никакого решения данной проблемы нет и быть не может. Я для себя решил задачку просто: как только моя система перестанет тянуть игры в разрешении 2К на стабильных 60 кадров в секунду, я просто перейду на 1080р, что даст мне немалые 20-30 fps. По моим скромным подсчётам, случится это не ранее чем через год. Добавим к этому ещё год на максималках в 1080р, получив 2 года гейминга без лишних трат на железо.

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Вполне неплохо. А там подоспеют новые процессоры на 5-нм техпроцессе с поддержкой DDR5, купив который можно будет ещё лет 5 отлично себя чувствовать во всех играх. Мой ответ маркетологам вы знаете: как можно меньше неразумных трат, которые не приводят к визуальным улучшениям. Я не предлагаю впадать в крайности. Многие пользователи покупают компьютеры раз в десять лет, постепенно снижая качество графики и разрешение до минимальных 720р. Мне кажется, что ниже средне-высоких уходить не стоит, а разрешение 1080р вполне достаточно.