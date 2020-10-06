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Анонс настольных процессоров Alder Lake-S, который должны стать двенадцатым поколением в линейке Core, состоится в 2021 году. Мало того нам не известна ни дата ни даже время года, когда это случится. Не говоря уже об 11-м поколении Rocket Lake-S, о котором в последнее время вообще ничего не слышно. Ясно, что Intel не оставит своих фанатов без новых чипов, очередным подтверждением тому стали тесты неназванного 16-ядерного процессора 12-го поколения, замеченного в базе данных популярного бенчмарка SiSoft.

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Эксперты советуют не смотреть на тактовые частоты, ведь перед нами ранний инженерный экземпляр, а вот путаница с ядрами, которую можно заметить, говорит об использовании так называемой архитектуры big.LITTLE, когда для определённых задач применяются наиболее подходящие для этого ядра. Например, есть 8 быстрых ядер, 6 средних и 2 медленных. В режиме простоя активируются два наиболее энергоэффективных ядра, в нетребовательных задачах система обращается к средним ядрам, а для игр и сложных программ подойдут самые быстрые. Хотя, никто точно не знает схему, которую выберет Intel.

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Также есть информация о кэш-памяти третьего уровня (L3). Судя по всему, она будет внушительной и составит 30 Мб и больше, а также окажется доступна сразу всем ядрам. Кроме того, обнаружено 10 блоков кэш-памяти L2 по 1.25 Мб, которая также будет использоваться всем кластером ядер, а не одним ядром. Тестовый экземпляр работал на оперативной памяти DDR4, но, вероятнее всего, доступной памяти DDR5 просто нет.