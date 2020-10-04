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Несколько дней назад мы видели невероятные результаты тестирования нового 12-ядерного процессора Ryzen 9 5900X. Он не просто показал, что способен конкурировать с самым быстрым игровым решением – Core i9-10900К, но и обошёл его в одноядерных тестах с внушительным запасом прочности. Чем может ответить Intel на подобный вызов? Прямо сейчас ничем. В запасе у синих имеются настольные процессоры Rocket Lake одиннадцатого поколения, а также недавно анонсированные Alder Lake 12-го. Последние должны стать первыми чипами на 10-нм техпроцессе, но это совсем уж отдалённая перспектива.

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Это значит, что главная надежда на Rocket Lake. Что любопытно, в последнее время мы почти ничего не слышали о планах Intel на эти процессоры. Давайте суммируем текущую информацию и сделаем некоторые выводы. Судя по всему, было принято решение ограничиться 8-ядерным флагманом. Может ли это означать, что 10-ядерный Core i9-10900К так и останется самым быстрым игровым процессором Intel, неясно, но эксперты утверждают, что решением проблемы может быть новая архитектура и высокие тактовые частоты.

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Архитектурные улучшения дадут нам увеличение IPC, а вот тактовая частота позволит оторваться от AMD ещё дальше, ведь о преодолении планки в 5 ГГц процессорами красной команды ничего не известно. В любом случае будет любопытно взглянуть даже на 8-ядерный чип с тактовой частотой в 5.5 ГГц. Всё это может оказаться выдумкой, ведь нас уже в 7 раз ждёт тот же 14-нм техпроцесс. Хотя без улучшений не обойдётся.

Известно, что в этом поколении завезут поддержку PCIe 4.0. Также многообещающе выглядит интегрированная графика Intel Xe LP 12-го поколения, которой прочат победу над конкурентом в лице гибридных чипов AMD Ryzen 4000-й серии. Предполагается, что анонс должен состояться в рамках CES 2021, а значит продажи могут начаться в 1 квартале.