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В последнее время то и дело появляются новости о выходе прошивки на базе MIUI 12 для популярных смартфонов Xiaomi. Чаще всего речь идёт о линейках Redmi Note, которые известны балансом между ценой и возможностями, которые они предлагают обычным пользователям. На самом же деле инсайдеры вводят нас в заблуждение, ведь прошивки находятся в стадии бета-теста и выпущены для индийского рынка. Мало того, даже там они разосланы случайным пользователям и за последние недели всё ещё не поступили в открытый доступ.

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Не лучше дела обстоят и в Китае, где традиционно обновления выходят раньше всех. Как стало известно, Xiaomi в очередной раз отложила выпуск MIUI 12 на ряд актуальных смартфонов 2019-2020-х годов. Под удар попали: Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 8, Redmi Note 6 Pro и целый ряд бюджетных смартфонов Redmi от шестой и седьмой серии. Об этом журналистам поведал глава Xiaomi Indonesia, заявивший, что Redmi Note 9 получит прошивку в ноябре.

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Конкретных сроков относительно других телефонов он не называл, но ясно, что предыдущие серии в ближайший месяц не получат никаких обновлений. Время от времени всплывают данные о начале бета-теста, но он пока является внутренним и публичной версии нет. Что любопытно, некоторые инсайдеры заявляют, что очередной перенос связан с какими-то ошибками, найденными в финальных билдах. Однако это неофициальная информация, которая может быть основана на чьих-то догадках.

В этой ситуации мы даже не знаем, какая сейчас идёт волна рассылки прошивки MIUI 12. Вторая окончилась в августе. Третья толком так и началась. Возможно, она плавно перейдёт в четвёртую. Хотя ранее утверждалось, что нас ждёт всего три волны. В любом случае ждать русских версий до декабря не стоит. Вполне возможно, что Xiaomi презентует их на новогодние праздники в виде необычного подарка под ёлочку.