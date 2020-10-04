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HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на Android 11 для жителей России – список устройств и инструкция для получения обновления

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Для китайских производителей стало традицией тестировать прошивки на внутреннем рынке. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь там проживает большая часть пользователей. Это позволяет быстро выпустить бета-версию, которую смогут протестировать тысячи фанатов того или иного бренда. Именно по такому пути идёт HUAWEI, открывшая доступ к последним обновлениям EMUI 11 исключительно для китайских потребителей. В какой-то момент казалось, что жители других регионов уже не смогут поучаствовать в программе тестирования, как вдруг стало известно, что китайская компания расширила программу бета-теста на все европейские страны.

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На этот раз среди счастливчиков: Испания, Великобритания, Германия и Россия (а также ряд других европейских стран). Набор желающих уже стартовал. Стоит понимать, что он может окончиться также стремительно, как и начался, ведь российского пользователя нечасто балуют подобными программами. Одновременно с информацией о начале тестирования стали известны и смартфоны, в рамках которых это самое тестирование и проходит. Это исключительно флагманы 2019 и 2020-го года: 

  • HUAWEI P40
  • HUAWEI P40 Pro
  • HUAWEI P40 Pro + 
  • HUAWEI Mate 30 Pro
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Как видите, выбор невелик, но это лучше, чем ничего. Получить обновление можно прямо сейчас. Оно прилетит на ваш смартфон по воздуху, стоит лишь разрешить системе загружать и устанавливать подобные версии ПО. Прошивка включает множество новых функций: интеллектуальный режим Always on Display, улучшенный многооконный режим, улучшенную и более плавную анимацию, прозрачные уведомления и много других настроек. Версия прошивки: EMUI 11.0.0.118 (C432E3R6P3log). Размер 2.32 Гб.

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