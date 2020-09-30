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Многие студии перед релизом игры вынуждают своих работников оставаться в субботу, а также задерживаться больше, стандартных 8 часов. Чаще всего это с лихвой оплачивается после первых продаж в виде бонусов и подарков от руководства. Вполне возможно, что кто-то даже не против такого графика, но большинство явно не готово вместо пятидневки с нормальным графиком сидеть на работе неделями. Долгое время глава CD Projekt Red Адам Бадовски утверждал, что студия является гуманным местом, в котором никого не заставляют подрабатывать сверхурочно. Что же, судя по всему, он уже передумал.

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В понедельник вечером сотрудники студии получили официальное письмо от Адама Бадовски, в котором он заявил о переходе на режим перегрузки, в рамках которого вводится шестидневка. Адам уточнил, что оплата будет осуществляться в соответствие с польским законодательством, а значит работники могут рассчитывать на двукратную или трёхкратную заработную плату в зависимости от того, насколько сложными будут поставленные задачи.

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Глава CD Projekt Red добавил, что это противоречит его предыдущим словам, так же как и его личному мнению, но студия столкнулась с непредвиденным кризисом, а значит нужно в кратчайшие сроки решить проблемы. Адам сообщил о том, что смотрит с оптимизмом на сложившуюся ситуацию и верит, что команда успеет выполнить взятые обязательства в срок.

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Прямо сейчас CD Projekt Red предстоит большая работа, ведь нужно устранить огромное количество глюков и ошибок в игре. Ни Адам, ни сотрудники компании не дают дополнительных комментариев. Тем не менее это очень тревожный знак, ведь ещё недавно руководство CD Projekt Red уверяло, что переноса не будет и всё идёт своим чередом, а сегодня студия работает в авральном режиме. Будем надеяться, что ребята успеют вовремя, но не исключено, что нас снова ждёт перенос даты релиза. Этой догадке нет никаких подтверждений, но некоторые сотрудники сообщили, что устали от постоянной гонки, ведь они уже много месяцев работают в таком невероятном темпе. Они не видят ни выходных, сидят на рабочем месте ночами и уже очень устали. Будем надеяться, что ребята смогут продержаться ещё несколько месяцев.