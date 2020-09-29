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Как мастера по ремонту ПК обманывают неопытных пользователей – тысяча и один способ нечестного заработка

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На написание данного материала меня натолкнула статья от блогера bbc116, в которой он коснулся тематики переустановки операционной системы и настройки домашних ПК людьми из объявлений. Так уж вышло, что я 10 лет провёл в подобной организации, а поэтому могут поделиться с вами гораздо более точными сведениями о внутренней кухне и том, как на самом деле обманывают тех, кто совсем не разбирается в компьютерах. 

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Сразу некоторое отступление: в контору по ремонту ПК я устроился спустя год после окончания университета. Работы по специальности не было, а жену и новорождённого ребёнка нужно было чем-то кормить. Место мне предложил знакомый с параллельного курса, с которым у меня в ВУЗе были нормальные отношения. Он мало разбирался в компьютерах, часто пользуясь моими услугами по настройке ОС и ПО. Деньги он взял у папы, набрав ребят через знакомых. Меня посадили в офис, вменив в обязанности сборку и настройку ПК. На вызовы я не ездил, поскольку работы было и так слишком много. Ниже небольшой список хитростей, которыми пользовались мои коллеги.

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Прощупывание. С первых минут опытный мастер может понять, насколько глубоко владелец разбирается в компьютерах. В группе риска бабушки, женщины и матери-одиночки. Разбираясь с поломкой, мастер всегда спрашивает о том, что случилось с компьютером, кто на нём работал и когда. Обязательно интересуется, кто вообще имеет доступ к ПК сетуя на внуков-шалунов, детей и даже домашних животных. Небольшая участливая беседа позволяет понять, живёт ли клиентка одна (с мужчинами подобные фокусы чаще всего не проходят), есть ли у неё дети, внуки и так далее. Одним словом, вхож ли в дом тот, кто разбирается в технике.

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Забрасывание удочки. Для того чтобы взять с клиента максимум, нужно понимать, сколько этот клиент готов заплатить. Для бабушек и одиноких мамочек совсем разные ставки. Думаю, стоит указать заранее, мастер приходит заработать денег, ваши фантазии на все сопутствующие темы в этом отношение неуместны. Первое, что делает мастер – запускает BIOS, с умным видом листая настройки, попутно возмущаясь тем фактом, что кто-то сюда лазил и всё испортил. Это отлично срабатывает, если в доме есть дети или внуки. Мастер констатирует, что какая-то сложная система поломана и придётся его чинить. Отмечу, что чаще всего вызовы шли на обычную переустановку ОС. В этот момент мастер не говорит конечную стоимость ремонта, поскольку нужна диагностика. Здесь всё зависит от фантазии и подручных материалов. Например, есть собственные средства диагностики BIOS или те, что можно запустить с внешних носителей. 

Первая атака. К этому моменту мастер уже понимает, готова ли клиентка заплатить за ремонт материнской платы или у неё есть только на переустановку системы. Если хозяйка бедна, как мышь, то ей сообщается, что с железом всё в полном порядке, после чего следует перестановка Windows. Если же она не против ремонта, то компьютер забирается с собой. Что будет после этого читайте чрез один абзац, а пока поговорим про установку системы. Если человек ремонтирует ПК, он уже выделил под это дело какую-то сумму. Задача мастера представить процесс так, чтобы он выглядел максимально дорогостоящим. Неопытные товарищи сидят за компьютером 8 часов, вытирая пот с головы, но наши ребята не могли себе этого позволить, поскольку имели по 3 вызова в день. Первым делом хозяйке предлагалось восстановить информацию. Делается это легко, ведь в нормальную сборку с диска или флешки встроен Total Commander. Стоимость переустановки ОС фиксированная и известна хозяйке заранее, ведь она звонит в серьёзную контору. Точных цифр я не назову, даже если захочу, ведь дело было лет 7 назад. Но суть такова, что мастер старается максимально увеличить свой заработок. 

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Выжать всё. Неопытные ребята берут за каждую программу. Опытные мастера всегда щедры. Важно перечислить, что ты сделал для хозяйки ПК. Начинается с диагностики, установки системы, настройки, полного комплекта драйверов и всех необходимых программ, включая Paint и блокнот. А вот всё остальное исключительно за дополнительную оплату. Это могут быть офисные программы, редактирование изображений, проигрыватели и любые другие необходимые программы, которые у опытного мастера всегда с собой. Есть такие клиенты, которые явно располагают деньгами, но не готовы ремонтировать компьютер. Они нуждаются в дополнительном ПО, мало того, часто они просто не доверяют тем, кто сразу же пытается сбить с них деньги. На этом этапе компьютер полностью работоспособен, мастеру доверяют, ведь он выпил чашечку хозяйского кофе и душевно поговорил с одинокой женщиной. В этот самый момент нечистоплотные мастера (мы выгнали такого, как только узнали о его поделках) предлагают за небольшую плату ускорить компьютер специальной платой. Названия зависят от фантазии мастера. Но суть одна, в компьютер вставляется сгоревшая плата, которая должна поднять скорость интернета, улучшить графику в играх и т.д. Неопытные мастера делают так, чтобы ОС вышла из строя как можно раньше. Это неэффективно. Клиентка должна быть довольна работой, ведь через год у неё обязательно окончится пиратская лицензия или вылетит ОС, а значит всё можно повторить ещё раз. Опытный мастер ценит свою клиентскую базу, ведь довольные клиенты могут кормить его всю жизнь. 

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А теперь вернёмся к ремонту рабочего компьютера. В зависимости от благосостояния клиента ему предлагают новые или б.у. детали. Если мастер приводил к нам нового клиента, который хочет собрать компьютер с нуля, то он обязательно получал за это бонус. Как понимаете, все мастера изо всех сил старались уговаривать клиентов на покупку ПК. Одиночки в подобном развитии событий не заинтересованы, а значит вполне могут оставить всё как есть или же продать несчастному комплектующие с вторички. Уверен, что здесь возможен обман и подлог, когда вместо более мощных современных запчастей устанавливают старые, но у нас такого не практиковали. Мой знакомый полагал, что он никого не обманывает, ведь клиент получает новый компьютер, мы выкупаем у него старый, а значит – все счастливы. 

P.S. Как оказалось, раскрыть тему в одном материале невозможно. Ждите продолжения. Там я пройдусь по мастерам-одиночкам, которые знают, как раскрутить даже самых прижимистых клиентов. 

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