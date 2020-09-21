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Несколько дней назад вышел Crysis Remastered. Создание данной версии шло с большим скрипом. Пару месяцев назад разработчик уже завершил работу над игрой, выложив трейлер на Ютуб. Удивительно, но вдруг выяснилось, что старая версия выглядит гораздо лучше. Это заставило программистов ещё раз сесть за работу, оттянув выход финального билда. Незадолго до поступления в продажу разработчик раскрыл системные требования, оказавшиеся крайне демократичными, а вот с 4 К на максималках вышло нехорошо. Даже GeForce RTX 3080 с трудом выдаёт слабенькие 40 кадров в секунду. Есть шанс, что в последующих патчах проблему удастся решить, но информации об этом пока нет.

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4К – это без всякого сомнения хорошо, вот только нас с вами сегодня интересует нечто иное. Многие помнят встряску, которую сделал оригинальный Кризис 13 лет назад. Что интересно, если просто запустить старую игру на максимальном разрешении, то выглядит она вполне сносно. Не так современно, как Assassin's Creed Odyssey, но всё же и не так печально, как большая часть её современников. Этот факт заставил ребят с Ютуб-канала Testing Games сравнить обе игры, выяснив, так ли много изменений несёт Crysis Remastered.

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Прежде чем читать выводы, мы бы советовали вам посмотреть видеоролик. Он небольшой и не займёт слишком много вашего времени. Обновлённый Кризис выглядит иначе. Складывается такое ощущение, что вместо добавления текстур и переработки объектов, разработчики сосредоточились на улучшении картинки за счёт технологии трассировки лучей. Трава выглядит боле живой, но это всё равно не трава, а слипшийся кусок текстур. Эффект горящего огня словно туман скрывает другой берег, но сам огонь мало похож на то, что можно увидеть в реальном мире.



Эффекты от выстрелов в воду поражают, но сама вода крайне странная. В ней полно каких-то непонятно откуда взявшихся отражений. Когда вы в последний раз были у реки в солнечный день, видели ли вы столь странные отражения? Одним словом, всё кажется ярче и лучше, но если немного присмотреться, то перед нами всё тот же старый Кризис, но уже в новой обёртке. Студии пока не готовы вкладываться в подобные проекты. Если вы изучите несколько модификаций Ведьмака 3, то к своему удивлению обнаружите, что никому не известные энтузиасты умудряются подтягивать графику, перерисовывать текстуры. Мало того, всё это они делают на чистом энтузиазме. Может быть у вас будет иное мнение, расскажите о нём в комментариях.

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P.S. Отметим, что смотрели данный ролик в разрешении 1440р (2К).