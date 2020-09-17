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Сегодня ночью после томительных месяцев ожиданий Sony огласила цену на новое поколение игровых приставок. Ничего экстраординарного не случилось, поскольку именно о такой стоимости нас предупреждали инсайдеры. Судя по всему, японская компания просто ожидала, когда анонс сделает Microsoft, что позволило ей подкорректировать собственную маркетинговую политику.

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Итак, как и предполагалось, самая ожидаемая консоль следующего поколения будет продаваться в двух вариантах: PlayStation 5 и цифровая версия без привода для чтения дисков – PS5 Digital Edition. Обычная версия оценена в 500 долларов, цифровая в 400. Много это или мало покажет время, поскольку младшая модель Xbox Series S от Microsoft будет продаваться с большим демпингом – за 300 долларов. Ясно, что нужно учитывать накрутки магазинов, но официальная цена младшей версии консоли от Microsoft в России выглядит крайне заманчиво. В пересчёте на рубли это равна 360 долларов.

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Сегодня вслед за мировыми ценами PlayStation 5 стали известны и цены российские. И вот здесь хороших новостей нет, поскольку младшая версия уже не выглядит такой дешёвой, как нам бы хотелось. Согласно официальным заявлениям представителя Sony в России, стоимость обеих версий игровых приставок будет следующей: 37 999 и 46 999 рублей за младшую и старшую модель соответственно. В пересчёте на доллары это: 505 и 625 вечнозелёных. Кроме того, младшая версия также на 10 000 дороже аналога от Microsoft.

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Почему приставки получили такую огромную наценку, представители компании не комментируют. Очевидно, что главенствующее положение Sony может пошатнуться, поскольку покупатель может отказаться платить дополнительные 140 долларов за младшую версию от японской корпорации, если её конкурент продаётся гораздо дешевле. Оформить предзаказ можно будет начиная с 22 сентября. Начало продаж запланировано на 10 ноября.

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