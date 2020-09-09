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Перед началом продаж нового поколения видеокарт от NVIDIA в сообществе геймеров и экспертов всех мастей царят совершенно различные мнения. Кто-то уже сегодня начал паниковать, обвиняя во всех грехах майнеров. Вполне возможно, что причины для беспокойства и есть, но бить тревогу раньше времени преждевременно. Производитель пока не говорил, что может столкнуться с дефицитом или проблемами с выходом годных чипов на заводах Samsung. В любом случае уже сейчас можно констатировать снижение цен на некоторые модели видеокарт в российской рознице.

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На 3 000 рублей упала цена на мегапопулярную GeForce GTX 1660TI от PALIT. Сейчас данная модель стоит 18 590 рублей, что стало рекордным показателем за многие месяцы. Важно уточнить, что это разогнанная с завода карта, способная работать в режиме буста на 1815 МГц. Это один из самых высоких показателей среди конкурентов, что делает данную модель крайне интересной для геймеров.

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Ещё больше подешевела GeForce RTX 2080 Super в исполнении ASUS. В данном случае мы имеем скидку в 10 000 рублей, что можно назвать щедрым предложением, ведь карта имеет огромный потенциал и 3 года полноценной гарантии. Данная модель получила 8 Гб быстрой памяти, GDDR6, способной работать на тактовой частоте 15500 МГц, что позволяет ей выдавать очень высокие показатели в самых современных играх даже в разрешении 4К.

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Ясно, что это не последние скидки на российском рынке. Однако, никто не знает, что будет завтра, ведь крупные региональные ритейлеры уже начали фиксировать дефицит на видеокарты GeForce RTX 2060 Super. Не говоря о том, что флагманская RTX 2080 Ti уже какое-то время испытывает перебои с поставками, а производство её полностью прекращено.