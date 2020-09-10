Первая полноценная распаковка видеокарты GeForce RTX 3080 позволила изучить дизайн нового флагмана – размеры, интерфейс и управляющие компоненты
Уже на следующей неделе начнутся продажи новых видеокарт NVIDIA. Миллионы геймеров ждали этого счастливого события почти год, ведь текущее поколение явно не вписывалось в ожидания бескомпромиссных энтузиастов, которые хотят получать максимум от современных игр. Специально для них выйдет сверхмощная GeForce RTX 3090, которая сможет предложить 24 Гб быстрой памяти GDDR6X. Цены на первую поставку уже известны. Они оказались в районе 2 000 долларов за самую быструю версию нового флагмана.
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Между тем, наиболее интересной с точки зрения соотношения производительности и цены будет новая GeForce RTX 3080. Одна из таких моделей в исполнении Founders Edition попала в руки ребят сайта Wccftech. Они предлагают нашим читателям ознакомиться с её дизайном и узнать некоторые любопытные особенности, которые не находятся под эмбарго. Более полный обзор будет уже на следующей неделе.
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Из наиболее интересного: дизайн стал ещё более аскетичный, он пронизан минимализмом и совсем не подходит для флагмана за 700 долларов. Далее у нас есть сравнение с GeForce RTX 2080 Ti. Как оказалось, новинка лишь немногим больше. Как говорится: лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Давайте изучим дизайн новинки на видео и по серии изображений вышею.
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