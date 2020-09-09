Xiaomi официально снизила цену на смартфон Redmi Note 9 pro – мощный процессор, быстрая зарядка на 30 Вт и продвинутая камера на 64 Мп по самой низкой стоимости этой осени
Уже через несколько месяцев в продажу поступит новое поколение популярной линейки смартфонов Xiaomi – Redmi Note. Это уже десятая серия в портфолио китайской компании. Судя по инсайдерским утечкам, нас ждёт производительный процессор Dimensity 820, мощности которого достаточно для противостояния флагманам 2019 года на сверхбыстром Snapdragon 855. Пока же наиболее интересным предложением в данной ценовой категории остаётся Redmi Note 9 Pro.
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Ещё несколько лет назад данная серия относилась к среднему ценовому диапазону, сейчас же, после появления флагманов за 1 000 долларов, она считается бюджетной. К сожалению, данная принадлежность изменилась лишь номинативно, ведь цена подобных аппаратов осталась неизменна. В данный момент Redmi Note 9 Pro не может похвастать огромными продажами, поскольку его цена уходит за 23 и выше тысячи рублей, но это не значит, что найти предложения лучше невозможно.
Так, на Aliexpress данную модель можно купить за 18 тысяч рублей, что на 6 000 меньше, чем было ещё несколько недель назад. Что важно, это официальная скидка, ведь в качестве продавца значится Mi Global Store. Отметим, что данные скидки пока не дошли до РФ, где новая модель оценена в 24 000 рублей. Давайте коротко перечислим характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro:
- Процессор: быстрый энергоэффективный Snapdragon 720G
- Память: максимальная комплектация 6/128 Гб
- Дисплей: 6.67-дюймовый экран с разрешением 1080р
- Аккумулятор: ёмкая батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт
- Камера: главный модуль на 64 Мп + дополнительные 3 камеры и фронтальная на 16 Мп
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