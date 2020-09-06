Новый смартфон Redmi Note 10 станет самым мощным за всю историю бюджетной линейки – процессор уровня флагманов 2019 года и 8 Гб памяти
Линейка Redmi Note является одной из ключевых для компании Xiaomi. Можно сказать, что это одна из наиболее сбалансированных линеек. Нельзя сказать, что она инновационная или отличается уникальным дизайном. Скорее эти смартфоны позволяют получать максимальный комфорт по минимальной цене. Это всё ещё компромисс, поскольку при сравнении с флагманами можно заметить большое количество минусов. Одним словом, Xiaomi делает всё, чтобы покупатели недорогих телефонов раз в несколько лет возвращались к аппаратам Redmi Note.
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Как правило, новые смартфоны в линейке выходят два раза в год. Анонса новых телефонов ещё не было, но инсайдеры уже сообщают, что производитель готов представить их в самое ближайшее время. Судя по всему, на этот раз ожидается очередной прорыв в быстродействии, благодаря чему новый Redmi Note 10 сравняется по чистой производительности с флагманами 2019 года на Snapdragon 855, с лёгкостью обходя Kirin 980 от HUAWEI.
Итак, новый Redmi Note 10 получит MediaTek Dimensity 820, который обеспечивает в тестах уровень флагманского Snapdragon 855. Это будет крайне производительный чип, обладающий высокой энергоэффективностью и поддержкой современных технологий, включая быструю зарядку. Также заявлено, что впервые в линейке появится модель на 8 Гб оперативной памяти. Немного расстраивает выбор 48 Мп камеры, поскольку эта деталь не менялась уже 3 поколения. Скорее всего, версия Redmi Note 10 Pro снова получит процессор Snapdragon и 64 Мп камеру. Не исключено, что вся линейка может быть построена на MediaTek, с флагманским чипом Dimensity 1000 в старшей версии.
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