Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Худшие видеокарты 2020 года по соотношению цены и производительности – AMD против NVIDIA в борьбе за кошельки обычных геймеров

[ ] для раздела Блоги
3
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Чаще всего в интернете можно встретить подборку лучших процессоров, оптимальных видеокарт и самой быстрой оперативной памяти. Нам предлагают выбрать из десятков современных накопителей и крутых мониторов. Сегодня мы с вами пойдём другим путём. Только худшие представители текущего поколения видеокарт. Материал субъективен на 1000%, но это не значит, что мысли, которые в нём содержатся неверны. Приступим.

реклама

Провал года: Radeon RX 5500 XT. Перед нами полный провал. Видеокарта пришла на замену RX 580. Обычно, когда происходят подобные замены, нам либо предлагают увеличенную производительность, либо сниженную цену. Здесь всё плохо. Цена осталась прежняя, а игровые возможности неизменны. Производитель заявил, что карта тихая и холодная. С одной стороны – это явное преимущество, ведь RX 580 была откровенно горячая. Вам либо приходилось слушать гул турбин, либо выбирать модель подороже, с огромным кулером, способным отводить много тепла. Является ли это настолько большим преимуществом, чтобы не принести никаких улучшений производительности? Ответ на этот вопрос дали покупатели, которые настолько не жалуют RX 5500 XT, что её продажи просто мизерны. 

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Непомерная жадность: Radeon RX 5700 XT. Долгое время эта видеокарта была просто идеальной. Её можно было взять по крайне низкой цене, если сравнивать с конкурентами из зелёного лагеря. Мало того, она обходила гораздо более быстрые решения NVIDIA, с выгодой более 150 долларов. В настоящее время она резко подорожала. Нам говорят, что во всём виноваты майнеры, пытаясь перевести наш гнев на любителей криптовалюты. Вполне возможно, что майнеры могли краткосрочно и совсем незначительно повлиять на цену. Но стоимость карты продолжает расти, несмотря на то, что даже GeForce RTX 2070 Super дешевле. Во всём виновата жадность. Скорее всего, красные решили за счёт майнеров поднять интерес к своей продукции. Ясно, что долго это не продлится. Вот только вернуть доверие геймеров будет сложно. 

реклама

Мир сошёл с ума: GeForce RTX 2080 Ti. Ясно, что рубль упал, но не настолько, чтобы покупать видеокарту за 100 000 рублей. Данная модель никогда не была дешёвой, но продавать её по такой цене – это преступление. И всё это происходит на фоне того, что уже через несколько дней будет анонсировано новое поколение RTX 3000. Если предварительные цены не врут, то очень скоро мы увидим в продаже новенькую GeForce RTX 3090 с 24 Гб памяти за 200 000 рублей. Станем ли мы после этого покупать RTX 2080 Ti за 100 тысяч? Сомнительно, скорее всего мы просто перестанем покупать дорогие видеокарты, а производители рано или поздно осознают, что лучше продать продукцию за вменяемую цену, чем оставить её пылиться на складах. Пока же нам предлагают взять без пяти минут флагман предыдущего поколения за просто неприличную сумму. Мир просто сошёл с ума, если кто-то решил, что мы с вами возьмём эту карту за сотку. 

реклама

Кто тебя выдумал: GeForce RTX 2060 Super. Иногда на свет появляются видеокарты, смысл которых понять сложно. На самом деле посыл есть, вот только он разбивается о хитроумные планы маркетологов, устанавливающих цены на тот или иной товар. Так, RTX 2060 Super явно должна была заменить обычную версию без приставки «Super» в ценовом сегменте. Вот только кто-то свыше решил поставить на неё необычайно высокий ценник. Данная модель идеально смотрелась бы за 350 долларов. В этом диапазоне она могла бы получить гигантские продажи, предлагая неплохой уровень производительности, которого достаточно для игр в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. Но ведь её текущая цена стартует с 480 долларов. Мы уже упоминали, что часть проблем лежит на падающем курсе рубля, но здесь в первую очередь речь о маркетинговой ошибке, которая привела к столь странному позиционированию. Далеко ходить не нужно: RTX 2060 Super стоит 35 тысяч, а RTX 2070 Super – 45. Ясно, что никто в здравом уме не обратит внимания на RTX 2060 Super.

реклама

Дитя ангела и пирата: Radeon RX 5700. Данная модель также приглянулась майнерам. Они ставят на неё BIOS от старшей модели, делают ряд модификаций, приводящих к пониженному энергопотреблению и добывают цифровое золото. Судя по всему, наши ритейлеры решили победить любителей криптовалюты при помощи высоких и крайне высоких цен. В добавок они ещё и создали дефицит на данную  модель. С одной стороны – майнеры не могут купить достаточное количество карт. С другой – обычный геймер смотрит на ценник в 37 тысяч и просто крутит пальцем у виска. Странно, что ещё полгода назад эта видеокарта была одним из лучших выборов на рынке. Вот к чему приводит жадность ритейлеров и неверные прогнозы, когда производитель просто не способен поставить на рынок столько графических чипов, сколько необходимо. 

Новые видеокарты за июль

Кто тебя выдумал: Radeon RX 5600 XT. Уже на старте продаж данная модель вызывала удивление. Производитель долго не мог определиться с её финальными характеристиками, выставив в дурном тоне партнёров, вынужденных в авральном режиме рассылать обновления на десятки моделей. Первое время она позиционировалась как конкурент RTX 2060, предлагая цену на 50 долларов дешевле. То, что творится сейчас, можно назвать полным хаосом. Ясно, что никто не купит RX 5600 XT за 28 тысяч рублей, если рядом лежит RTX 2060 за 26 тысяч. Если мы даже предположим, что они равны в играх, то факт трассировки никто не отменял. 

Как видите, в нашем списке самых худших видеокарт лидирует AMD. Обычному покупателю абсолютно всё равно, кто виноват в поднятии цен. Производители уже сталкивались с подобной проблемой, а значит должны были сделать выводы. Происходящее сейчас демонстрирует, что красные не готовы к тому, чтобы их карты стали народными. Слишком рано. Возможно, продажи должны упасть до 5%, и только потом они осознают, что пора смотреть на вещи реально. Чаще всего покупатели ориентируются на бренд. При прочих равных геймер выберет NVIDIA. 

P.S. Список далеко не полный. Если вы с чем-то не согласны, предлагайте, пишите.  

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
24
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
37
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
29
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
46

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 55
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 56
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская прошивка MIUI 12 Stable стала доступна для хита продаж Xiaomi
7
PlayStation 5 уже можно официально предзаказать
8
Официальная стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна для 5 смартфонов Xiaomi в России, Европе и мире
2
Honor 30 сильно подешевел – топовая камера, уникальный процессор, NFC и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене
3
HUAWEI открывает в России сезон больших скидок – HUAWEI P40 - 12 тысяч, HUAWEI P30 Pro - 10 тысяч плюс подарок Band 4 Pro или беспроводное зарядное устройство
+
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
192
Процессоры AMD следующего поколения получат высокие тактовые частоты и увеличенный IPC на 20%
92
Выясняем, сколько ОЗУ нужно современному игровому компьютеру – 16 Гб VS 32 Гб в тестировании от Benchmark
21
Раскрыты полные технические характеристики видеокарт NVIDIA следующего поколения – 24 Гб памяти, 350 Вт и цена от 2 000 долларов за RTX 3090
30
Бюджетная видеокарта Radeon RX 5300 появилась на сайте AMD — новинка ощутимо превосходит GeForce GTX 1650 в ряде игр
47
OnePlus 8 сильно подешевел – Snapdragon 865, 90-Гц дисплей, стереодинамики, 48-Мп камера с поддержкой 4K@60FPS, NFC и аккумулятор на 4300 мА*ч по низкой цене
3
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
109
4 флагмана HUAWEI 2018-2019-х годов получили стабильную прошивку EMUI 10.1 в Европе и других регионах
3
Уровень функций DirectX 12_2 будет поддерживаться NVIDIA GeForce RTX 20, RTX 30, AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2), Intel Xe-HPG и Qualcomm Snapdragon
19
Фотографии GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в исполнении ZOTAC просочились в интернет
19
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
122
Эксперты назвали три самых оптимальных бюджетных процессора для игр, учёбы и работы – лучший выбор осени 2020 года по мнению Hardwaretimes
32
Официальная российская цена HUAWEI P30 снизилась на 20 000 рублей – самый мощный флагман 2019 года по самой низкой цене с начала продаж
2
Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 опубликованы
1
Может ли более дешёвый Intel Core i9-10850K заменить Core i9-10900K и стать достойным конкурентом для AMD Ryzen 9 3900XT — тестирование TechPowerUp
21

Популярные статьи

Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
120
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
120
Wi-Fi или кабель Ethernet - про отказ от проводов, или не все так просто и однозначно в наших реалиях
88
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
24
Обзор и тест сборки с AliExpress за $99: мать Jingsha X79M-S V1.0 + E5-2620 + 4x4GB + кулер
44
Кто придумал Worms - история создания и развития знаменитой игры
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
9
Берем обновления Windows 10 May 2020 Update под полный контроль
7
Хорошие и позабытые RPG - Gothic, Risen, Drakensang: The Dark Eye и другие. Часть первая
5

Сейчас обсуждают

ego0550
19:39
Какие возможности, возможности потребления электричества? )
Появились фотографии Gainward RTX 3090 и RTX 3080 в исполнении Phoenix Golden Sample
wolfy81
19:37
Не хватает Арканума, Невервинтера и icewind dale - очень крутые игры
Хорошие и позабытые RPG. Часть первая
DarkShaman
19:37
Абсолютно не понятен посыл автора. Ну не нравится ему цена на тот или иной товар - так пусть не покупает. Его же ни кто не заставляет.
Худшие видеокарты 2020 года по соотношению цены и производительности – AMD против NVIDIA в борьбе за кошельки обычных геймеров
Алексей Трухов
19:37
Не будет 3070 стоит 400$, скорее всего этот ценник достанется 3060 и то не факт.
Первые достоверные тесты видеокарты GeForce RTX 3090 демонстрируют её значительное превосходство над текущим флагманом RTX 2080 Ti – свыше 50% в Time Spy Extreme
McArcher
19:36
Зелот, "кто тебя выдумал" ?
Худшие видеокарты 2020 года по соотношению цены и производительности – AMD против NVIDIA в борьбе за кошельки обычных геймеров
Yolanda Tarska
19:35
99.9% их брали и берут для игр, эти карты в брендовых игровых компах на западе, а для "работы" брали 0.01%, тем более обычно берут Квадро и Теслу.
Первые достоверные тесты видеокарты GeForce RTX 3090 демонстрируют её значительное превосходство над текущим флагманом RTX 2080 Ti – свыше 50% в Time Spy Extreme
Алексей Трухов
19:32
Вы не правы. Нвидиа уже применяла в свой истории на видеокартах микросхемы памяти разной емкости. К примеру GTX 550Ti. Шина была 192бит при этом на борту был 1ГБ памяти, а не 1,5ГБ следуя вашим матема...
Раскрыты официальные характеристики и дизайн GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ampere с PCI-Express 4.0 от Gainward
Yolanda Tarska
19:32
Администрация думаю подсчитала, что таким образом идёт больше траффика, больше кликов по рекламе, больше денег. Это же как есть хайп, все читают, а так из того же самого сразу 1.5 или 2 хайпа)
Раскрыты официальные характеристики и дизайн GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ampere с PCI-Express 4.0 от Gainward
DarkShaman
19:31
Windows 10 - "армянский комсомол" - сначала сами создаем проблемы, а затем мужественно их преодолеваем. Если получится...
Берем обновления Windows 10 May 2020 Update под полный контроль
Neuromantic
19:30
Я купил 5500 ХТ и доволен!
Худшие видеокарты 2020 года по соотношению цены и производительности – AMD против NVIDIA в борьбе за кошельки обычных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем