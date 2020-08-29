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Чаще всего в интернете можно встретить подборку лучших процессоров, оптимальных видеокарт и самой быстрой оперативной памяти. Нам предлагают выбрать из десятков современных накопителей и крутых мониторов. Сегодня мы с вами пойдём другим путём. Только худшие представители текущего поколения видеокарт. Материал субъективен на 1000%, но это не значит, что мысли, которые в нём содержатся неверны. Приступим.

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Провал года: Radeon RX 5500 XT. Перед нами полный провал. Видеокарта пришла на замену RX 580. Обычно, когда происходят подобные замены, нам либо предлагают увеличенную производительность, либо сниженную цену. Здесь всё плохо. Цена осталась прежняя, а игровые возможности неизменны. Производитель заявил, что карта тихая и холодная. С одной стороны – это явное преимущество, ведь RX 580 была откровенно горячая. Вам либо приходилось слушать гул турбин, либо выбирать модель подороже, с огромным кулером, способным отводить много тепла. Является ли это настолько большим преимуществом, чтобы не принести никаких улучшений производительности? Ответ на этот вопрос дали покупатели, которые настолько не жалуют RX 5500 XT, что её продажи просто мизерны.

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Непомерная жадность: Radeon RX 5700 XT. Долгое время эта видеокарта была просто идеальной. Её можно было взять по крайне низкой цене, если сравнивать с конкурентами из зелёного лагеря. Мало того, она обходила гораздо более быстрые решения NVIDIA, с выгодой более 150 долларов. В настоящее время она резко подорожала. Нам говорят, что во всём виноваты майнеры, пытаясь перевести наш гнев на любителей криптовалюты. Вполне возможно, что майнеры могли краткосрочно и совсем незначительно повлиять на цену. Но стоимость карты продолжает расти, несмотря на то, что даже GeForce RTX 2070 Super дешевле. Во всём виновата жадность. Скорее всего, красные решили за счёт майнеров поднять интерес к своей продукции. Ясно, что долго это не продлится. Вот только вернуть доверие геймеров будет сложно.

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Мир сошёл с ума: GeForce RTX 2080 Ti. Ясно, что рубль упал, но не настолько, чтобы покупать видеокарту за 100 000 рублей. Данная модель никогда не была дешёвой, но продавать её по такой цене – это преступление. И всё это происходит на фоне того, что уже через несколько дней будет анонсировано новое поколение RTX 3000. Если предварительные цены не врут, то очень скоро мы увидим в продаже новенькую GeForce RTX 3090 с 24 Гб памяти за 200 000 рублей. Станем ли мы после этого покупать RTX 2080 Ti за 100 тысяч? Сомнительно, скорее всего мы просто перестанем покупать дорогие видеокарты, а производители рано или поздно осознают, что лучше продать продукцию за вменяемую цену, чем оставить её пылиться на складах. Пока же нам предлагают взять без пяти минут флагман предыдущего поколения за просто неприличную сумму. Мир просто сошёл с ума, если кто-то решил, что мы с вами возьмём эту карту за сотку.

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Кто тебя выдумал: GeForce RTX 2060 Super. Иногда на свет появляются видеокарты, смысл которых понять сложно. На самом деле посыл есть, вот только он разбивается о хитроумные планы маркетологов, устанавливающих цены на тот или иной товар. Так, RTX 2060 Super явно должна была заменить обычную версию без приставки «Super» в ценовом сегменте. Вот только кто-то свыше решил поставить на неё необычайно высокий ценник. Данная модель идеально смотрелась бы за 350 долларов. В этом диапазоне она могла бы получить гигантские продажи, предлагая неплохой уровень производительности, которого достаточно для игр в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. Но ведь её текущая цена стартует с 480 долларов. Мы уже упоминали, что часть проблем лежит на падающем курсе рубля, но здесь в первую очередь речь о маркетинговой ошибке, которая привела к столь странному позиционированию. Далеко ходить не нужно: RTX 2060 Super стоит 35 тысяч, а RTX 2070 Super – 45. Ясно, что никто в здравом уме не обратит внимания на RTX 2060 Super.

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Дитя ангела и пирата: Radeon RX 5700. Данная модель также приглянулась майнерам. Они ставят на неё BIOS от старшей модели, делают ряд модификаций, приводящих к пониженному энергопотреблению и добывают цифровое золото. Судя по всему, наши ритейлеры решили победить любителей криптовалюты при помощи высоких и крайне высоких цен. В добавок они ещё и создали дефицит на данную модель. С одной стороны – майнеры не могут купить достаточное количество карт. С другой – обычный геймер смотрит на ценник в 37 тысяч и просто крутит пальцем у виска. Странно, что ещё полгода назад эта видеокарта была одним из лучших выборов на рынке. Вот к чему приводит жадность ритейлеров и неверные прогнозы, когда производитель просто не способен поставить на рынок столько графических чипов, сколько необходимо.

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Кто тебя выдумал: Radeon RX 5600 XT. Уже на старте продаж данная модель вызывала удивление. Производитель долго не мог определиться с её финальными характеристиками, выставив в дурном тоне партнёров, вынужденных в авральном режиме рассылать обновления на десятки моделей. Первое время она позиционировалась как конкурент RTX 2060, предлагая цену на 50 долларов дешевле. То, что творится сейчас, можно назвать полным хаосом. Ясно, что никто не купит RX 5600 XT за 28 тысяч рублей, если рядом лежит RTX 2060 за 26 тысяч. Если мы даже предположим, что они равны в играх, то факт трассировки никто не отменял.

Как видите, в нашем списке самых худших видеокарт лидирует AMD. Обычному покупателю абсолютно всё равно, кто виноват в поднятии цен. Производители уже сталкивались с подобной проблемой, а значит должны были сделать выводы. Происходящее сейчас демонстрирует, что красные не готовы к тому, чтобы их карты стали народными. Слишком рано. Возможно, продажи должны упасть до 5%, и только потом они осознают, что пора смотреть на вещи реально. Чаще всего покупатели ориентируются на бренд. При прочих равных геймер выберет NVIDIA.

P.S. Список далеко не полный. Если вы с чем-то не согласны, предлагайте, пишите.