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Раскрыты полные технические характеристики видеокарт NVIDIA следующего поколения – 24 Гб памяти, 350 Вт и цена от 2 000 долларов за RTX 3090

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До анонса видеокарт NVIDIA RTX 3000-й серии остались считанные дни. Именно поэтому так активизировались инсайдеры, приносящие нам различные слухи. Казалось, мы так и будем пребывать в сомнениях, как вдруг одни из наиболее авторитетных ресурсов выложил полные технические характеристики, которые не только раскрывают ориентировочную производительность, но и показывают рост по сравнению с текущим поколением.

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Сегодня на сайте Videocardz появилась любопытная таблица. Ознакомиться с ней можно ниже на изображении. Она полностью раскрывает наиболее важные параметры новых видеокарт. Первое, что стоит узнать: графические чипы на архитектуре Ampere не будут такими прожорливыми, как нам вещали инсайдеры. Вам не понадобиться блок питания на несколько тысяч КВт. Например, RTX 3090 – потребляет всего 350 Вт, RTX 3080 – 320 Вт, а модель RTX 3070 – обойдётся 220 Вт.

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Также подтвердилось количество памяти и её спецификации. Так, старшая модель вооружена 24 Гб быстрой GDDR6X, а младшая получит всего 8 обыкновенной GDDR6. Золотой серединой станет RTX 3080, но здесь всё будет зависеть от аппетитов NVIDIA, поскольку именно цена определит её популярность. 

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Что до стоимости, то хороших новостей у нас нет. Последние слухи сообщают, что за RTX 3090 попросят не менее 2 000 долларов. RTX 3080 оценена в 1 150 долларов, а RTX 3060 в 720 вечнозелёных. Ситуация может измениться, а цены от инсайдеров оказаться фальшивыми. 

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Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
22:30
Хех, а что если 3090 это 2х чип?)) 12+12ГБ = 24 как раз.
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
Boris Koltsov
22:28
ну жди тогда 5нм :)
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
Dzhereli
22:28
Лучше редактор чтобы исправить эту помойку.
Obsidian показала 12 минут геймплея крупного сюжетного аддона для The Outer Worlds
Boris Koltsov
22:28
поверлимиты подожмут и в путь. Хомяки возьмут. А клоунам из прохайтек дадут на шару...
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
Paxton Fettel
22:27
Там и Асус и МСИ вписались. Не все так однозначно.
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
Andrey Seleznyov
22:25
представьте теперь цены ноутов на 3000 серии, и как они будут греться
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
Kira625
22:22
Наша главная задача молотьба и хлебосдача. Хочешь быть передовым сей квадратно-гнездовым! ;)
В атмосфере Венеры могут скрываться бактерии
Каа
22:21
Ну что, раньше усилки класса А потребляли так, но были (и наверное остаются) топ по звуку, а теперь топ видеокарты аки калорифер. Но себе не возьму, слишком жарко и не нужно.
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
Константин Дятлов
22:20
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Битва уходящих поколений - Radeon VII vs RTX 2080 Super в 4К
Дмитрий Высокос
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Согласен, отличная спарка!)))
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