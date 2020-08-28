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До анонса видеокарт NVIDIA RTX 3000-й серии остались считанные дни. Именно поэтому так активизировались инсайдеры, приносящие нам различные слухи. Казалось, мы так и будем пребывать в сомнениях, как вдруг одни из наиболее авторитетных ресурсов выложил полные технические характеристики, которые не только раскрывают ориентировочную производительность, но и показывают рост по сравнению с текущим поколением.

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Сегодня на сайте Videocardz появилась любопытная таблица. Ознакомиться с ней можно ниже на изображении. Она полностью раскрывает наиболее важные параметры новых видеокарт. Первое, что стоит узнать: графические чипы на архитектуре Ampere не будут такими прожорливыми, как нам вещали инсайдеры. Вам не понадобиться блок питания на несколько тысяч КВт. Например, RTX 3090 – потребляет всего 350 Вт, RTX 3080 – 320 Вт, а модель RTX 3070 – обойдётся 220 Вт.

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Также подтвердилось количество памяти и её спецификации. Так, старшая модель вооружена 24 Гб быстрой GDDR6X, а младшая получит всего 8 обыкновенной GDDR6. Золотой серединой станет RTX 3080, но здесь всё будет зависеть от аппетитов NVIDIA, поскольку именно цена определит её популярность.

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Что до стоимости, то хороших новостей у нас нет. Последние слухи сообщают, что за RTX 3090 попросят не менее 2 000 долларов. RTX 3080 оценена в 1 150 долларов, а RTX 3060 в 720 вечнозелёных. Ситуация может измениться, а цены от инсайдеров оказаться фальшивыми.