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В настоящее время самым быстрым смартфоном HUAWEI является прокаченная версия P40 Pro, отличающаяся крайне мощным процессором, одними из лучших камер на рынке и ёмкой батареей с функцией быстрой зарядки. Модель P30 вышла больше года назад и не может поразить покупателя столь внушительными характеристиками. Несмотря на это, перед нами настоящий флагман, который несмотря на время не растерял своих преимуществ перед обычными телефонами.

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Первое, что бросается в глаза – это большой дисплей, созданный по технологии OLED. Он ещё долго будет удивлять своей цветовой гаммой, обходя сотни новичков, демонстрируя настоящий чёрный и высокую энегоэффективность. Не стоит забывать и о процессоре Kirin 980, который пусть и не является самым быстрым, обладает огромным потенциалом, включая современный ИИ, отвечающий за работу 40 Мп камеры. Благодаря этому смартфон способен демонстрировать неплохую картинку, не уступая по многим параметрам дорогим аналогам с 64 Мп сенсором.

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Прямо сейчас на Aliexpress проходит распродажа, благодаря чему данный аппарат можно купить со скидкой в 17 тысяч рублей. Это далеко не рекорд, ведь российские продавцы завезли новенькие HUAWEI P30 по крайне низким ценам. Так, стоимость старого флагмана стартует с 29 тысяч рублей, что значительно дешевле, чем нам предлагают китайцы.

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Важно помнить, что телефон выводится с рынка. Он уже слишком подешевел, что мешает продвижению новинок китайской компании. Общая скидка по сравнению с тем, как данный аппарат стоил ещё недавно, составляет более 25 тысяч рублей. Это неплохой шанс обновить свой медленный девайс на настоящий флагман по цене бодрого середняка.