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Если внимательно изучить все каналы рассылки новых обновлений для смартфонов Xiaomi, то можно прийти к выводу, что сейчас MIUI 12 получили 45 телефонов по всему миру. Дело осложняется присутствием клонов, которые по сути являются одними и теми же аппаратами, предназначенными для разных рынков. В любом случае количество совместимых с последней прошивкой девайсов растёт. Несколько месяцев назад их количество перевалило за 40, а после за 50. Глобальной прошивки на многие из них пока нет, но сроки уже доступны, о чём мы и поговорим.

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Согласно последним данным, уже более 60-ти смартфонов находятся в финальном списке кандидатов на получение MIUI 12. Что странно, многие инсайдеры имеют свой собственный перечень, напрочь забывая о некоторых устройствах так, как будто их не было в природе. Например, популярный список из 55 телефонов далеко не полный, ведь в нём нем моделей Redmi Note 7S, Mi CC9 и многих других.

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Обращаем ваше внимание, что это клоны, созданные с маркетинговыми целями. Например, если одна из моделей может отнять у других аппаратов Xiaomi рыночную долю, компания выпускает один из своих клонов под другим названием и завозит его в тут или иную страну. Оригинальная модель в продажу не поступает, а более новая продаётся либо немного дороже, либо дешевле. Это позволяет не нарушить хрупкий баланс, попутно увеличивая продажи.

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Если посчитать общее количество клонов, то сейчас более 60 смартфонов Xiaomi уже могут рассчитывать на выход MIUI 12 до конца года. Сроки расплывчаты и часто даже маркетологи китайской компании не обладают полной информацией на этот счёт. Всё есть в таблицах выше. N/A и Coming soon могут означать всё, что угодно: сентябрь, октябрь и даже ноябрь. Если вы видите Expected in August, то, скорее всего, прошивка выйдет уже осенью, поскольку эти телефоны находятся на закрытом бета-тесте. Ждать российских версий придётся ещё дольше.