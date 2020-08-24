Новая стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна на 45 популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-х годов – список телефонов и ссылки на закачку
Нам известно, что до конца 2020 года до новой прошивки MIUI 12 обновятся не менее 56 смартфонов Xiaomi. Инсайдеры сообщают, что в зависимости от региона количество телефонов разнится, поскольку нельзя забывать о китайских и индийских клонах. Российские пользователи ещё не почувствовали глобальность политики Xiaomi. Гораздо лучше дела идут у европейцев, которые уже активно получают рассылку на популярные аппараты. Неплохо себя чувствуют жители Индии, для которых созданы особые условия и уж совсем всё отлично у владельцев девайсов в Китае.
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Подобное утверждение можно доказать простой статистикой, ведь уже сегодня 45 телефонов Xiaomi получили прошивки в Китае и нескольких других регионах. Это значит, что заветных 56 аппаратов осталось совсем немного. Полный список находится ниже. Последними к нему присоединились смартфоны Redmi Note 7 и Note 7 Pro, ставшие хитами продаж 2019 года. Также совсем недавно начала выходить прошивка для Mi 9 Lite, демонстрирующего неплохие продажи на европейском рынке. Немного ранее начали обновляться Mi Max 3 и Mi 8 Pro.
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Ситуация такова, что рассчитывать на выход полноценной российской прошивки на многие их перечисленных смартфонов пока не стоит. Некоторые их них входят в третью волну, которая должна начаться только к концу августа. О глобальных версиях для подобных телефонов ничего не известно. Как только они появятся, мы обязательно сообщим об этом нашим читателям.
Если вы хотите скачать одну из прошивок уже сегодня, можно заглянуть по ссылке. Там есть описание установки с простой инструкцией. Если по каким-либо причинам вам эти сведения окажутся непонятными, дождитесь официального выхода обновления в вашем регионе, это позволит сохранить смартфон в рабочем состоянии. В конце концов ждать осталось недолго, ведь большая часть устройств получит обновление к октябрю. Отметим, что некоторые из версий прошивки вышли только на английском языке.
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