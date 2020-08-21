Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Время от времени мы приводим тесты старых и новых процессоров. Всегда есть такая группа читателей, которая с гордостью заверяет, что старый добрый Intel второго поколения не уступает Ryzen 5 3600 в играх. Они уверяют, что красные тормозят, глючат и постоянно подвисают, рассказывая о том, как быстр и производителен их Core i5-2500K, работающий на тактовой частоте 4.5 ГГц. Что же, сегодня именно тот день, когда пришла пора развенчать подобные заявления.

реклама

Отметим, что автор данного материала владел Core i5-2500K, работающим на стабильной тактовой частоте 4.8 ГГц и немного ориентируется в его реальной производительности. Поэтому полностью присоединяется к данным, которые предоставили авторы данного теста – ребята с Ютуб-канала Benchmark. Тестовый стенд был представлен видеокартой GeForce RTX 2070 Super и 16 Гб памяти с тактовыми частотами: DDR3 – 1600 МГц и DDR4 – 3200 МГц. Процессор Core i5-2500K был разогнан до 4.5 ГГц, что явно не рекордный показатель, его противник Core i5-10600K работал в штатном режиме. Давайте перейдём к результатам теста.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Очень хотелось бы надеяться, что после нашего материала любителей рассказать о непревзойдённой мощи старых камней от Intel поубавиться. Время никого не щадит, особенно процессоры. 9 лет – это слишком большой срок. Если вы до сих пор сидите на подобном камне и вас всё устраивает, продолжайте в том же духе. Самое главное, чтобы неверная информация об актуальности Core i5-2500K не расползалась по интернету. Увы, ему не поможет ни разгон, ни продвинутая оперативная память. В среднем его показатели примерно в два раза меньше, чем у нового процессора.

реклама



Можно купить к старому компьютеру новую современную видеокарту, но он уже никогда не будет быстрым. Если вы хотите увеличить производительность подобной системы, то стоило отказаться от Core i5-2500K лет 5 назад. Если же вы до сих пор пытаетесь запускать на нём современные игры, то просто обворовываете себя, отнимая ровно половину fps у видеокарты.