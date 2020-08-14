Подробности и сроки выхода сверхбюджетных материнских плат на чипсете А520 для процессоров Ryzen – 60 долларов за полноценную поддержку Ryzen 5000
Если вы хотите без проблем установить на свою материнскую плату не только один из продающихся в рознице процессор, но и планируете через какое-то время обновить его на более мощный серии Ryzen 4000, то стоит знать несколько нюансов. Первое – многие материнские платы на чипсете серии 400 (В450 и Х470) получат новый BIOS, с поддержкой процессоров следующего поколения. Об этом заявила сама AMD. Вот только сроки появления подобной прошивки на устаревшую линейку материнок вызывают вопросы. Скорее даже наоборот, ведь производителям материнских плат выгоднее продать вам новую плату, вместо того чтобы открывать доступ новым чипам на ту, что уже давно куплена.
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Это значит, что при покупке нового компьютера сейчас лучше взять материнскую плату на чипсете серии 500. Х570 слишком дорог для построения недорогой системы, поскольку стартует с 200 долларов. Говорить о нём, как о лучшем выборе для экономного пользователя, не стоит. Новый В550 чипсет не оправдал ожиданий, поскольку цена на материнские платы на его базе стартует со 120 и более долларов. В этом случае остаётся только ждать выхода анонсированного ранее чипсета А520.
В интернете появились изображения и цены на материнские платы ASRock, построенные на основе чипсета А520. В отличие от старших версий, ни о какой поддержке перспективного PCI-Express 4.0 речь не идёт. Однако далеко не все планируют покупку дорогого накопителя с поддержкой данной технологии. Именно поэтому новая платформа станет идеальной для бюджетных сборок.
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Сообщается, что модель ASRock A520M-ITX будет стоить около 60 евро. Немаловажно и то, что она позволит собрать компактный производительный компьютер для тех, кому не нужна огромная махина для рендеринга 4К. Предполагается, что в продажу материнские платы на основе нового чипсета А520 поступят до конца августа. Сообщается, что новые платы будут поддерживать все современные протоколы, а также все необходимые интерфейсы, не уступая старшим моделям. Например, слот M.2, оснащённый радиатором.
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