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Intel неохотно снижает цены на свою продукцию. На самом деле этому отчасти способствует покупательский спрос. Синие постоянно сталкиваются с дефицитом, поскольку дорогие высокопроизводительные чипы раскупают как горячие пирожки. К сожалению, на многие из них цены далеки от того, сколько просят за горячие пирожки. Что же, в этой ситуации остаётся надеяться только на ритейлеров.

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Как стало известно, Amazon проводит большую распродажу некоторых моделей процессоров Intel. Наиболее интересным из них стал 8-ядерный игровой Core i7-9700K. Отличительной чертой данного чипа является его способность стабильной работы на тактовой частоте 4.9 ГГц в режиме буста. Благодаря этому он опережает все процессоры конкурирующей AMD в играх, демонстрирую высокую тактовую частоту даже в самых требовательных проектах.

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Ещё недавно данный процессор стоил около 410 долларов, что останавливало от его покупки многих любителей камней с разблокированными множителями. Сейчас же он подешевел до 339 долларов. В итоге скидка составила 70 долларов. Вполне возможно, что на больших распродажах его цена падала и ниже, но сейчас не Новый год и уж точно не 23 февраля. К сожалению, подобные скидки не доступны российским геймерам. Будем надеяться, что Intel решит провести подобную распродажу совместно с одним из крупных российских ритейлеров.