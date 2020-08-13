Один из самых быстрых геймерских процессоров – 8-ядерный Core i7-9700K подешевел на 70 долларов – 4.9 ГГц и лучшие показатели в играх по самой низкой цене с начала продаж
Intel неохотно снижает цены на свою продукцию. На самом деле этому отчасти способствует покупательский спрос. Синие постоянно сталкиваются с дефицитом, поскольку дорогие высокопроизводительные чипы раскупают как горячие пирожки. К сожалению, на многие из них цены далеки от того, сколько просят за горячие пирожки. Что же, в этой ситуации остаётся надеяться только на ритейлеров.
реклама
Как стало известно, Amazon проводит большую распродажу некоторых моделей процессоров Intel. Наиболее интересным из них стал 8-ядерный игровой Core i7-9700K. Отличительной чертой данного чипа является его способность стабильной работы на тактовой частоте 4.9 ГГц в режиме буста. Благодаря этому он опережает все процессоры конкурирующей AMD в играх, демонстрирую высокую тактовую частоту даже в самых требовательных проектах.
Ещё недавно данный процессор стоил около 410 долларов, что останавливало от его покупки многих любителей камней с разблокированными множителями. Сейчас же он подешевел до 339 долларов. В итоге скидка составила 70 долларов. Вполне возможно, что на больших распродажах его цена падала и ниже, но сейчас не Новый год и уж точно не 23 февраля. К сожалению, подобные скидки не доступны российским геймерам. Будем надеяться, что Intel решит провести подобную распродажу совместно с одним из крупных российских ритейлеров.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила