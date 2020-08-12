Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Известно, что Xiaomi выпускает обновления на свои смартфоны волнами. Это позволяет заранее распределить нагрузку, поскольку актуальных аппаратов у компании не менее 50 штук. Первым делом вышли телефоны первой волны. Их было немного, но все они уже получили русскую версию MIUI 12. Следом пришли несколько десятков смартфонов второй волны. К сожалению, лишь несколько из них пока готовятся обновиться в Европе не говоря уже про глобальную версию, о которой и речи нет. В конце концов были анонсированы телефоны третьей волны и сроки их выхода.

реклама

Всё это выглядит сложно и запутанно. Почему бы просто не взять, да не скачать уже готовое обновление здесь и сейчас? Ответ прост, китайские бета-версии бывают настолько сырыми, что даже продвинутые команды сборщиков не способны сделать на их основе стабильную русскую версию. Это не значит, что русских версий нет совсем. Они есть, хотя их число могло бы быть и больше.

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Итак, сегодня наши читатели могут скачать и установить новую прошивку на 17 смартфонов Xiaomi. Отметим, что перед нами еженедельная версия от команды МиРум. Ребята имеют большую базу фанатов, которые помогают тестировать и доводить до ума новые обновления. Все доступные прошивки основаны на стабильных китайских образах. Они тщательно переведены, а поскольку это уже стабилки, то ошибок в них нет, ведь именно в таком виде они поступают китайским пользователям.

Смартфоны реклама Ссылка Mi 8 Lite реклама Ссылка Mi 8 Pro реклама Ссылка Mi 8 SE Ссылка Mi 8 Ссылка Mi 9 Lite-CC 9 Ссылка Mi 9 SE Ссылка Mi 9T-Redmi K 20 Ссылка Mi 9T Pro-Redmi K20 Pro Ссылка Mi 9 Ссылка Mi Max 3 Ссылка Mi MIX 2S Ссылка Mi MIX 3 Ссылка Mi Note 10-CC 9 Pro Ссылка Poco F1 Ссылка Redmi Note 7 Pro Ссылка Redmi Note 7 Ссылка Redmi Note 8 Ссылка





Важно понимать, что каждый, кто решится обновить прошивку, должен знать небольшой свод правил и определённый алгоритм, который может меняться в зависимости от той или иной модели. Убедитесь, что вы знаете все нюансы, ведь ваш драгоценный девайс может перестать функционировать либо вы просто лишитесь контактов или другой важной информации. Больше информации здесь.